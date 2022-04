"Non ti permettere…", "Vivo bene anche senza di te". È scontro tra Rodriguez e Vaporidis

Che Jeremias Rodriguez abbia un carattere fumantino non lo scopriamo certo ora, anche se questa sua seconda partecipazione all'Isola dei famosi sta riservando nuove sorprese sulla personalità del fratello di Belen Rodriguez. Il ragazzo, che è entrato in gioco in coppia con suo padre Gustavo, è spesso visto dai suoi compagni come un provocatore ed è soprattutto Nicolas Vaporidis il naufrago col quale ha avuto maggiori problemi durante la sua permanenza all'Isola dei famosi. Per provare a ripianare le divergenze con l'attore, e anche col gruppo, la produzione ha organizzato un confronto face to face tra i due, che è però naufragato a seguito della reticenza dell'argentino nei confronti del compagno di avventura.

Il confronto è partito male già quando Ilary Blasi ha chiesto a Jeremias un commento sul rapporto conflittuale con l'attore di origine greca: " Non ho nulla da dire. Mi va bene così, tutto quello che ha detto. Ha ragione Vladimir, avete ragione sempre. Bravi. Non ho nulla da dire. Avete ragione e chiedo scusa all'Italia. Non ho nulla da dire ". Davanti alla palese mancanza di volontà dell'argentino di avere un confronto chiarificatore, la conduttrice è però andata avanti e ha provato a fare sponda con Nicolas Vaporidis: " Io non sto facendo una battaglia contro Jeremias e Gustavo, l'energia di Gustavo era positiva, gli ho riconosciuto di essere un signore perché più volte mi ha chiesto come stavo. Semplicemente non ci siamo trovati. È vero che Jeremias provoca, ma sempre nel contesto del gioco, non è che per strada mi minaccia con un machete ". L'attore ha poi aggiunto: " Non ci sarebbe bisogno di provocare, perché è un ragazzo molto intelligente. Dovrebbe mettere l'intelligenza al servizio della comunità. Se usciti di qua vorrai prendere una birra insieme, per me va benissimo. Questo è un gioco che ci snerva. È un ragazzo intelligente, all'inizio ci eravamo presi, poi ha questa cosa che si chiude e risponde male ".

Sperando che le parole di Nicolas avessero un po' ammorbidito la scorza di Jeremias, la Blasi è tornata sull'argentino, che però ha preferito sferzare l'altro concorrente con il sarcasmo: " Di Nicolas penso che è un fenomeno, che ha vinto lui e che avete tutti ragione. Non ho nulla da dire. Cosa penso di Nicolas? L'ho già detto, è un fenomeno, il numero uno a giocare. Va bene tutto, avete ragione su tutto ".