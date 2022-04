"Decido io. Devi far parlare...". Alvin sbotta contro il fratello di Belen

Con il passare delle settimane il clima all'Isola dei famosi comincia a farsi decisamente teso. Il reality di sopravvivenza sta mettendo a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei concorrenti, che non perdono occasione per discutere duramente su ogni cosa. Nell'ultima diretta, però, Jeremias Rodriguez ha fatto perdere la pazienza all'inviato del programma, Alvin, che ha bacchettato il fratello di Belen in più di una occasione.

Jeremias è apparso nervoso sin dall'avvio di puntata. L'argentino, che partecipa al reality in coppia con il padre Gustavo, ha avuto un atteggiamento sostenuto per buona parte della puntata e decisamente difficile da gestire per Alvin. La situazione si è infiammata, quando da studio hanno mandato in onda le clip, che hanno mostrato gli scontri che Jeremias e Gustavo hanno avuto con Ilona Staller e Nicolas Vaporidis durante la settimana a Cayo Cochinos. E Alvin ha dovuto faticare parecchio per rimettere al suo posto il concorrente. Ma è quando Rodriguez si è intromesso nella discussione tra Ilary Blasi e suo padre - cercando di rispondere al suo posto - che l'inviato dall'Honduras ha perso la pazienza e ha rimesso in riga l'argentino: " Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te ".

Il rimprovero non è però servito, perché poco dopo la situazione è nuovamente degenerata. Durante la prova leader su una sfida di resistenza, l'inviato ha perso letteralmente le staffe e all'ennesima rimostranza del fratello di Belen - che sosteneva che la prova fosse impari e avvantaggiasse Floriana Secondi - è esploso: " Decido io quali sono le regole di questo gioco, se gentilmente non vi scoccia. Jeremias scuote sempre la testa perché c'è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c'è sempre qualcosa contro la sua coppia ".

Stanco dell'atteggiamento e del modo di porsi di Jeremias, Alvin ha cercato di rimetterlo in riga, ma al momento delle nomination padre e figlio si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa, confessando di essere stati insultati da alcuni naufraghi. Questo sarebbe stato il motivo dell'atteggiamento avuto dall'argentino nel corso della puntata.