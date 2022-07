Non viene riconosciuta: la moglie di Jovanotti bloccata dalla security al Jova Beach Party

Senza dubbio in famiglia quello famoso è lui, ma la moglie di Lorenzo Jovanotti non si aspettava certo di essere scambiata per una fan esaltata qualsiasi. E invece a Marina di Ravenna, una delle tappe del tour estivo del Jova Beach Party, è successo proprio questo: Francesca Valiani, moglie del cantante, è stata scambiata per un'ammiratrice di Jovanotti, che voleva tentare di intrufolarsi nel backstage e è stata fermata.

L'episodio è avvenuto nella tappa di Marina di Ravenna, la stessa che aveva scatenato l'ira degli ambientalisti per l'impatto che il mega concerto itinerante dell'artista ha sull'ambiente. La scena è stata ripresa dal cellulare della Valiani, che segue il marito in tour realizzando video e contenuti sul pre e post concerto, e poi condivisa su Instagram, scatenando l'ilarità dei fan di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Francesca stava documentando le prove nel backstage del concerto, che si è svolto pochi giorni fa sul litorale adriatico, quando un addetto alla sicurezza si è avvicinato a lei, invitandola a allontanarsi dall'area riservata, che portava al palco. L'uomo con la t-shirt arancione ha sbarrato la strada alla moglie di Jovanotti all'inizio della rampa di accesso al palcoscenico e lei si è messa a ridere divertita dal fatto di non essere stata riconosciuta.