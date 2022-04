"Volevo continuare con Don Matteo, ma la Rai ha detto no": l'amarezza di Terence Hill

Dopo venti anni con l'abito alare, Terence Hill ha dato l'addio a "Don Matteo". Giovedì sera è stata trasmessa l'ultima puntata della serie tv con protagonista l'amato parroco, sostituito da Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Una "sostituzione" che ha sollevato un polverone sui social network già nelle scorse settimane, con un ritorno di fiamma nelle ultime ore.

Terence Hill è stato il protagonista assoluto dell'amata fiction di casa Rai, un personaggio amato da grandi e piccini. Un grande legame con il pubblico confermato dagli ascolti record registrati: 6 milioni e 93 mila spettatori, con il 28,83 per cento di share. Un vero e proprio boom, certificato anche dai dati sulle interazioni sui social network.

L'uscita di scena non è stata decisa a cuor leggero da Terence Hill. Lo stesso 83enne ha recentemente confermato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni che avrebbe continuato a recitare in "Don Matteo". Purtroppo sono venuti a galla problemi legati alla produzione. "Non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi" , l'amarezza di Mario Girotti.

Nel corso del dialogo con la rivista, Terence Hill ha ricordato le difficoltà incontrate nella realizzazione dell'ultima stagione, con giornate di lavoro lunghissime e poche ore di sonno. "Bellissimo, per carità, ma anche stancante" , l'ammissione dell'interprete. Per mantenere il ruolo, l'83enne aveva tentato di raggiungere un compromesso: "Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga".