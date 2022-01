"Non ci sono le condizioni". La Pellegrini rinvia le nozze

Il matrimonio tra Federica Pellegrini e il suo ex coach, Matteo Giunta, non ci sarà. Almeno in questo 2022. La campionessa di nuoto lo ha svelato nel corso dell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove ha spiegato le ragioni del passo indietro.

L'annuncio del fidanzamento era arrivato come un fulmine a ciel sereno lo scorso 30 ottobre. La Divina aveva sorpreso tutti pubblicando sulla sua pagina Instagram le foto della proposta fattale dal compagno durante un weekend romantico a Venezia. " Io e te e tutto il mondo fuori. Sì ", aveva scritto sul social network lei - con tanto di brillante al dito - confermando di essere pronta a convolare a nozze dopo una relazione tenuta nascosta per oltre tre anni.

" Matteo è stato a lungo esclusivamente il mio coach. La nostra storia è nata tre anni fa ", ha raccontato Federica Pellegrini a Oggi. Una relazione protetta dall'attenzione mediatica e resa nota solo quando la campionessa di nuoto ha deciso di dire addio alle competizioni. Le voci sull'intesa tra i due sono sempre state forti sin dal 2019, ma la coppia è sempre stata brava a nascondersi all'obiettivo indiscreto dei paparazzi. Fino a settembre, quando la Pellegrini e Matteo Giunta hanno parlato apertamente della loro relazione.

Dopo la proposta di matrimonio, la Pellegrini aveva paventato l'idea di realizzare il suo sogno entro il 2022, ma la pandemia c'ha messo lo zampino. " Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera - ha confessato la nuotatrice - ma non ci sono proprio le condizioni per riuscirci nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia. Per questo abbiamo deciso che è meglio rinviare all'anno prossimo ". Di pronto c'erano solo le "promesse" - aveva anticipato Giunta in un'intervista al Corriere della sera fatta a fine anno - per il resto ci sarà da aspettare.