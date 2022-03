Nubifragio all'Isola: "Concorrenti spostati in un posto sicuro"

Da alcuni giorni il sito ufficiale dell'Isola dei famosi non pubblica notizie né video dei naufraghi, che da lunedì scorso sono ufficialmente sbarcati in Honduras. Una tempesta tropicale ha duramente colpito l'isola dove i concorrenti hanno iniziato la loro avventura televisiva e la produzione è stata costretta a correre ai ripari nel vero senso della parola.

" La situazione in Honduras non è delle migliori - ha raccontato nelle scorse ore l'inviato della trasmissione durante una diretta Instagram - il tempo è brutto e piove e al Cayo, dove ci sono i naufraghi, la situazione è peggiore". Sul web Alvin ha spiegato che tutti i concorrenti sono stati messi in sicurezza e che la produzione sta valutando come procedere : "Al momento stanno tutti bene ma attendiamo l'evolversi della situazione ". Le pessime condizioni meteo si sono protratte però per diverse ore, costringendo la troupe a fare evacuare le due spiagge su cui si trovano i vip.

Non è la prima volta che in un'edizione del reality l'isola viene colpita da acquazzoni e piogge violente. Ma fino ad oggi raramente la produzione aveva sospeso le riprese, che normalmente seguono i concorrenti h24. L'ultima tempesta invece non ha dato tregua ai vip e Alvin ha comunicato quanto stava accadendo con nuovi video condivisi attraverso il suo canale personale Instagram: " Sono giorni difficili, c'è stato nubifragio e purtroppo il Cayo era nell'occhio del ciclone. Per questioni di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi in un luogo sicuro. Li abbiamo separati una capanna per alcuni naufraghi e l'altra per le coppie ".

Le registrazioni video sono state dunque sospese. Per raggiungere la spiaggia dove si trova il cast del reality, infatti, gli operatori e lo stesso Alvin devono prendere un elicottero. Ma le condizioni meteo avverse non hanno consentito spostamenti da e verso l'isola nelle ultime quarantotto ore. Sul sito ufficiale del programma non ci sono comunicazioni, né notizie né filmati, dal 25 marzo. Ma l'inviato di Ilary Blasi ha fatto sapere che i concorrenti sono tornati a Playa Palapa nelle scorse ore e quindi la diretta di stasera dovrebbe svolgersi regolarmente.