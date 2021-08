"Scenate da circo": arriva il nuovo libro contro la Regina

Il prossimo 31 agosto, giorno dell’anniversario della morte di Lady Diana, uscirà la nuova versione aggiornata della biografia di Harry e Meghan, “Finding Freedom”, scritta dai giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand. Un libro che già alla sua prima pubblicazione, nell’estate 2020, alzò un polverone mediatico su Buckingham Palace e che oggi promette nuove, scandalose rivelazioni.

Dall’aborto alle accuse di razzismo

La biografia conterrà dei capitoli inediti che riprendono il filo del racconto dal trasferimento dei Sussex a Los Angeles fino alle recenti dichiarazioni di Harry contro la famiglia. Nulla verrà tralasciato, nemmeno l’evento doloroso dell’aborto subìto da Meghan Markle a luglio 2020. Già da queste premesse “Finding Freedom” si presenta come una bomba a orologeria. Ampio spazio verrà dato, per esempio, all’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey lo scorso marzo. Stando a quanto rivelato da Scobie e Durand la royal family non sarebbe stata avvisata dell’intenzione dei Sussex di rivelare la loro storia di fronte al mondo intero. Non avrebbero neppure avuto la possibilità di ottenere anticipazioni sulle dichiarazioni di Harry e Meghan.

La sorpresa dei Windsor nell’apprendere ciò che il duca di Sussex pensava dei suoi parenti sarebbe stata pari a quella di chiunque altro abbia ascoltato l’intervista per la prima volta. In particolare la Firm sarebbe rimasta colpita dalle accuse di razzismo. Nel libro il principe William viene definito “furioso” poiché giudicava inaccettabile che “questioni familiari private fossero discusse in ambito pubblico”. Un errore madornale da parte del principe Harry e che la royal family non gli avrebbe perdonato. Se la regina Elisabetta, come raccontano i giornali, ha deciso di affidarsi a un team di avvocati esperti in diffamazione, è proprio per non ripetere la triste esperienza seguita all’intervista dei Sussex, le polemiche, il fango sulla Corona, la curiosità e il caos nei sudditi, divisi tra difensori e accusatori di Harry e Meghan. Una strategia concreta, data la prossima pubblicazione di “Finding Freedom” e dell’autobiografia del duca di Sussex.

Il funerale del principe Filippo

Altro tasto dolente, riportato in “Finding Freedom” con dovizia di particolari, è l’assenza di Meghan Markle al funerale del marito della sovrana. Sembra che i Windsor sarebbero stati “felici” di non dover incontrare la moglie di Harry in un’occasione tanto triste quanto importante per la dinastia, poiché tutti temevano che l’arrivo della duchessa di Sussex trasformasse il funerale in “scenate da circo e spettacoli poco piacevoli”. La royal family non avrebbe mai permesso che Meghan catturasse l’attenzione rubandola alla dipartita del principe Filippo e al dolore di Sua Maestà.

Ufficialmente l’assenza della duchessa era dovuta alla gravidanza, al rischio di un nuovo aborto. Forse il parere dei medici, involontariamente, ha permesso alla famiglia reale di tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia “Finding Freedom” ci dice anche che il principe Harry avrebbe acquistato un biglietto di sola andata per Londra. A quanto pare voleva darsi il tempo per appianare le divergenze con i parenti. Una volta risolti i dissidi sarebbe tornato a casa. Purtroppo, però, avrebbe avuto solo tre colloqui con il principe William e un altro con il principe Carlo, tutti risolti in un nulla di fatto.

Mutuo o problemi economici?

Secondo “Finding Freedom” Harry e Meghan avrebbero fatto un mutuo per pagarsi la casa di Montecito. Ad agosto 2020 si parlò di rate da 50mila euro. Ciò non significa, però, che abbiano problemi economici. Si tratterebbe solo di una scelta personale. Del resto, grazie ai contratti milionari con Netflix e Spotify, i duchi non dovrebbero avere problemi a pagare il dovuto. A questo proposito, poi, non dimentichiamo che Harry e Meghan avrebbero versato un anticipo da 5 milioni di dollari con il supporto del principe Carlo.

Cibo d’asporto per l’anniversario

“Finding Freedom” sostiene anche che il principe Harry sarebbe deluso perché non avrebbe mai ricevuto la corona rossa della Royal British Legion per il servizio come capitano generale nei Marines. Il motivo? Non è un più un membro della royal family, quindi questo onore non gli spetta. Non è finita qui. Harry avrebbe provato un altro dolore bruciante durante il Remembrance Sunday 2020, quando la regina Elisabetta gli avrebbe impedito di depositare la ghirlanda di papaveri in ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. I fiori inviati da Harry sarebbero rimasti a morire in una scatola.

Lo scorso anno, poi, per festeggiare il secondo anniversario di nozze, Harry e Meghan avrebbero semplicemente acquistato del cibo d’asporto messicano in un take away non lontano dalla loro villa. Anche questo particolare non ha nulla a che vedere con una presunta crisi finanziaria, però potrebbe contribuire a restituire l’immagine dei Sussex come vittime della royal family, isolati da tutti. Siamo sicuri che sia proprio così?