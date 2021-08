Quell'incontro nascosto fra Kate e Meghan: spuntano le chat

Dopo mesi di guerra finalmente è tempo di una tregua tra William e Harry? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando alle indiscrezioni dei giornali, secondo i quali i Cambridge e i Sussex sarebbero ben oltre dei timidi tentativi di riconciliazione. Addirittura sarebbe tornato il sereno perfino tra Kate e Meghan. Forse l’imminente anniversario della morte di Lady Diana ha contribuito a riavvicinare i due fratelli e le rispettive mogli?

Chat segrete

L’esperto Stewart Pearce non ha dubbi e, al magazine Us Weekly, rivela: “So che i quattro stanno parlando tra loro tramite Zoom e FaceTime. Sono molti vicini l’uno all’altro” e aggiunge: “Le loro prospettive sul mondo sono fortemente personali, ma ciò che è significativo è il rispetto che nutrono l’uno per l’altro…”. Dichiarazioni, queste, che fanno ben sperare per una pace duratura. L’esperto racconta che le conversazioni tra Cambridge e Sussex sarebbero momenti molto tranquilli, informali, durante i quali: “Kate prepara la cena” , oppure “William prepara una tazza di tè”.

Una notizia sorprendente che non ci aspettavamo. Per ora, però, non ci sono conferme di un’avvenuta riconciliazione. William e Kate, Harry e Meghan starebbero tentando di ricucire i rapporti nella più totale riservatezza. Le chat di cui parla Pearce sarebbero segrete e, al di là dei pochi particolari rivelati dall’esperto, non sappiamo di più. Del resto la segretezza è comprensibile: forse i Cambridge e i Sussex vogliono trovare un compromesso ai dissidi con i loro tempi e i loro modi, senza la pressione e la curiosità dei media a far da cornice a una situazione ancora piuttosto delicata.

Finalmente la pace?

Us Weekly ricorda che, all’indomani della Megxit, una fonte dichiarò: “William è stato preso alla sprovvista dalla decisione e dall’annuncio di Harry e Meghan. È ferito ma, allo stesso tempo, ha una famiglia su cui concentrare l’attenzione e sta tentando di andare avanti con la sua vita”. Il duca di Cambridge non riusciva a comprendere le scelte del fratello, i motivi per cui i Sussex non erano stati capaci di adattarsi alla vita di corte. Il trasferimento del principe Harry a Los Angeles contribuì a minare un rapporto già in bilico, a cui avrebbe dato il colpo di grazia l’intervista a Oprah Winfrey lo scorso marzo.

Le accuse di razzismo mosse da Harry e Meghan contro la royal family avrebbero sconvolto William il quale, controllando a fatica la rabbia, disse pubblicamente: “Non siamo assolutamente una famiglia razzista”. Pareva proprio che l’intesa tra William e Harry fosse ormai distrutta. Il funerale del principe Filippo, lo scorso aprile, diede ulteriori, presunte prove di un allontanamento definitivo tra i fratelli. I due, infatti, preferirono camminare a debita distanza l’uno dall’altro dietro al feretro del nonno, limitandosi a uno scambio di parole alla fine della funzione. Ricorderete anche che dopo le esequie William e Harry avrebbero avuto un durissimo confronto al Castello di Windsor, descritto così da Robert Lacey: “[William e Harry] hanno litigato ferocemente…Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”.

Una presunta svolta nei rapporti tra i duchi sarebbe arrivata il primo luglio 2021, durante la cerimonia per lo svelamento della statua di Lady Diana. William e Harry apparvero più calmi e vicini, tanto che una fonte confermò: “Hanno voltato pagina nel loro rapporto e iniziato la guarigione. Tutti intorno a loro sono emozionati nel vedere quanto siano stati vicini il giorno dello svelamento della statua”. Ci sarebbe anche un altro particolare che vira decisamente verso la pace tra Cambridge e Sussex. Stando a un’altra indiscrezione di Us Weekly, Meghan Markle vorrebbe coinvolgere la cognata in un progetto benefico per Netflix.