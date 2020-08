Harry e Meghan cercano lavoro per pagare il mutuo della loro villa

Come molte giovani coppie anche Harry e Meghan sarebbero alle prese con il mutuo da pagare. Con i dovuti distinguo, s’intende. I Sussex, infatti, vivono già da settimane nella loro nuova villa extra lusso da 14 milioni di dollari con piscina, 9 camere, 16 bagni, circondata da 2 ettari di parco e ubicata a Montecito, Santa Barbara. Un gioiello appartenuto al controverso oligarca russo Sergeij Grishin e per cui, come spiega il Daily Mail, i due avrebbero versato un anticipo da cinque milioni di dollari con l’aiuto del principe Carlo. La questione, però, non cambia. I Sussex dovranno restituire il prestito ricevuto per l’acquisto della villa attraverso “comode” rate mensili da 50mila euro. Un mutuo impegnativo.

Ciò significa che Harry e Meghan devono iniziare a pensare seriamente al loro futuro e, soprattutto, a trovare un lavoro al più presto. Secondo i tabloid i duchi sarebbero già all’opera in tal senso. Meghan Markle vorrebbe rientrare a Hollywood dalla porta principale e sembra che il suo cachet raggiunga i 50 milioni di dollari. La duchessa di Sussex sarebbe già in trattativa con importanti produttori cinematografici che non vedrebbero l’ora di accaparrarsela, certi che la sua presenza in un film abbia come logica conseguenza un successo immediato al botteghino. Il principe Harry non resta a guardare. Pare che in ballo ci sia un progetto con Oprah Winfrey, sua nuova vicina di casa, mentre è ormai sicuro che il duca di Sussex sarà la voce narrante del nuovo documentario Netflix, “Rising Phoenix”, sulla vita dei più celebri atleti paralimpici.

Non solo. Stando al magazine Hello Harry e Meghan potrebbero intraprendere una carriera di tutto rispetto come conferenzieri, o scrittori e persino blogger. Le tematiche sociali a loro tanto care come la discriminazione razziale, per esempio, potrebbero aiutarli a trovare la loro voce, ma anche a costruirsi un’immagine e un futuro (in senso professionale ed economico) brillante. Dunque il mutuo della villa di Montecito sembrerebbe salvo. Harry e Meghan non hanno ancora preso delle decisioni precise per quel che concerne il lavoro, ma le possibilità sono molte. Resta solo un’incognita legata a filo doppio alla situazione economica dei duchi di Sussex. Quando e come restituiranno i soldi della ristrutturazione di Frogmore Cottage?

Non dimentichiamo che una delle clausole della Megxit impone alla coppia di restituire il denaro pubblico usato per restaurare la ex dimora di Windsor. Due milioni e mezzo di sterline che gli inglesi non hanno ancora visto. Non è un caso che i sudditi di Sua Maestà abbiano preso male la notizia dell’acquisto della villa a Santa Barbara e ancora peggio quella del mutuo. Se Harry e Meghan hanno già delle scadenze da rispettare così esose, dove troveranno gli altri soldi che servono per ripagare il debito con il Regno Unito? Secondo il Mirror i duchi impiegheranno circa 11 anni per restituire ciò che devono, ma dovranno tirare fuori 20mila euro al mese. A quanto pare non avrebbero ancora iniziato.

Questa situazione sta creando un certo malcontento tra i cittadini inglesi, anche perché secondo il compromesso raggiunto con la Corona, Harry e Meghan potranno comunque tenere Frogmore Cottage come loro residenza e utilizzarla per le occasioni future che li rivedranno a corte. Lo scorso maggio, a proposito del debito di Harry e Meghan, Graham Smith dell’organizzazione politica Republic aveva dichiarato: “Harry e Meghan sono abbastanza ricchi per rimborsare la cifra in un’unica soluzione, compresi gli interessi. Devono spiegare per quale motivo non lo fanno. I contribuenti rivogliono indietro i loro soldi, soprattutto in questo periodo di difficoltà per colpa del coronavirus”.

Graham è molto critico nei confronti della monarchia inglese (ne avrebbe anche chiesto l’abolizione), ma a distanza di pochi mesi le sue parole tornano attuali, interpretando il pensiero del popolo. Stando alle opinioni più scettiche, se Harry e Meghan aspirano davvero all’indipendenza economica, dovrebbero iniziare proprio dal pagamento della ristrutturazione di Frogmore Cottage, un gesto che verrebbe visto non solo come un atto dovuto, ma anche come un modo per iniziare una nuova vita, senza lasciarsi alle spalle strascichi sempre più pesanti col passare del tempo.