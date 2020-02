Nuove rivelazioni sul matrimonio di Lady Diana: "Il principe Carlo si sentiva agitato"

Ci sarà sempre un alone di mistero sulla vita del Principe Carlo e di Lady Diana. La storia tra il primogenito di Elisabetta e la Principessa del popolo ha scosso fin dalle fondamenta la vita dei reali inglesi. Più di venti anni dopo l’incidente che a Parigi ha ucciso Lady Diana, la vicenda regala ancora tante sorprese, facendo in modo di mistificare la figura della principessa. Tutti erano a conoscenza che tra il principe e la Lady non scorresse buon sangue e che il loro matrimonio non era per nulla felice, ma come riportano i rumor e i pettegolezzi di corte, non solo Diana si sentiva inadeguata per il ruolo che doveva ricoprire.

Spuntano scottanti rivelazioni in un documentario dal titolo “Charles and Di: The Truth behind the Wedding”, trasmesso in Inghilterra qualche settimana fa, in cui Ted Powell racconta le fasi salenti della triste storia d’amore tra Carlo e Diana. Rivelazioni che, se fossero confermate, potrebbero a tutti gli effetti scrivere una nuova pagina della storia della royal family. La ricostruzione dei fatti non lascia scampo, nel senso che le nuove rivelazioni sono molto eloquenti. Carlo aveva confessato di essere in "agitazione" per l’imminente matrimonio con Lady Diana e ha confessato i suoi dubbi a un amico fidato. Ha sempre confessato di sentirsi molto fortunato nello sposare l’erede degli Spencer, descrivendola come un "papavero perfetto, giovane e bello", ma ha sempre ritenuto improbabile che una donna come Diana potesse essere degna a sposarsi uno con lui. "Troppo giovane", ha rivelato. "Non sembra abbastanza grande per aver finito la scuola, figuriamoci per sposarsi". In effetti, la differenza d’età che c’era tra i due, è stato uno dei grandi limiti per un matrimonio felice. Carlo era più grande di 12 anni rispetto a Lady Diana e, soprattutto, fin dall’inizio era consapevole che quel legame sarebbe stato un completo disastro. "Lei sembrava la studentessa e io il suo insegnante".

Il Principe Carlo però, nonostante i dubbi e le paure, afferma che sarebbe andato fino in fondo e che avrebbe sposato Diana per il "bene del suo paese". L’amore tra i due è stato breve, per non dire brevissimo. Lady D. si sentiva inadeguata per il ruolo che ha ricoperto, il Principe Carlo sapeva che il suo cuore sarebbe appartenuto a Camilla, sempre e comunque. Un matrimonio però che ha portato alla nascita di William e di Harry, ma la tragica morte ha spezzato un idillio che, di suo, era già traballante.