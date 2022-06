Nuovi guai per l'attore Ezra Miller: casa piena di marijuana e pistole

Altri guai in vista per l'attore Ezra Miller. Secondo quanto riporta il sito rollingstone.com, la star della serie "Animali fantastici" e di "The Flash" soggiornerebbe in una fattoria del Vermont (Stati Uniti) con una donna, madre di tre bambini piccoli di età compresa tra 1 e 5 anni. Fonti vicine al periodico statunitense hanno riferito che Miller coltiverebbe illegalmente marijuana e che la masseria sarebbe disseminata di pistole e munizioni. Uno dei bambini che vi abitano avrebbe rischiato di soffocare con un proiettile dopo averlo raccolto e portato alla bocca.

Le indiscrezioni

Pare che l'attore abbia conosciuto la famiglia durante un periodo trascorso alle Hawaii, lo scorso anno. Miller - scrive ancora rollingstone.com - avrebbe aiutato la madre dei tre bambini a fuggire dall'ex violento. Dunque le avrebbe trovato una sistemazione in " un ambiente sicuro " per sé e i suoi figli. Il padre dei bambini ha respinto le accuse spiegando che, dopo l'intervento dell'attore, non ha avuto più modo di mettersi in contatto con i suoi familiari. " Sto attraversando l'inferno - ha spiegato l'uomo che, per paura di ritorsiono, ha preferito mantenere l'anonimato - Ho una brutta sensazione allo stomaco. Voglio andare a prendere i miei figli, per me sono tutto ". Intanto, il Dipartimento per l'infanzia e la famiglia del Vermont (Dcf) e la polizia locale hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso. In casa non è stata rilevata alcuna anomalia.

I guai dell'attore

L'attore della famosa serie "Animali fantastici", in cui interpreta il ruolo di Credence Barebone, ha già avuto molteplici guai con la legge. Il primo arresto risale al 28 marzo: Miller avrebbe avuto un violento alterco con alcune persone in un karaoke bar delle Hawaii. Successivamente si sarebbe scagliato contro una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda (l'aggressione è stata immortalata con un video). E poi, ancora, avrebbe colpito con una sedia una 26enne ferendola alla fronte. La condotta di Miller ha messo in allerta la casa di produzione cinematografica Warner Bros che starebbe valutando l'ingaggio dell'attore nel ruolo di Flash.