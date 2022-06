Morandi, Marcuzzi e Cattelan: la Rai svela i palinsesti

Uno speciale show con Gianni Morandi, l'arrivo di Alessia Marcuzzi, il ritorno di Alessandro Cattelan (stavolta in seconda serata) e un programma con Mara Maionchi. Poi, l'annunciato festival di Sanremo firmato da Amadeus. Sul fronte informativo, la riconferma di Bianca Berlinguer e il debutto - già anticipato da polemiche - dell'esterno Marco Damilano. La Rai ha alzato stamani il sipario sui propri palinesti 2022-2023 nel corso di un evento tenuto a Milano: un'occasione per svelare cosa andrà in onda nei mesi a venire, tra nuove scommesse televisive e "usati sicuri". " Siamo qui con tutta la squadra a raccontarvi della nostra visione italiana. Una programmazione nuova basata su una struttura che guarda al futuro in una società in profonda trasformazione ", ha affermato l'Ad di Viale Mazzini, Carlo Fuortes, non senza quel briciolo di retorica che in queste occasioni non guasta mai. Poi, via all'elenco delle trasmissioni e dei volti tv in arrivo.

Rai1, la programmazione 2022-2023

Sul fronte dell'intrattenimento, tra le principali novità c'è senza dubbio il one man show che Gianni Morandi condurrà lunedì 19 dicembre in prima serata su Rai1, per celebrare i suoi 70 anni di carriera. Titolo: "Go Gianni Go". Venerdì 16 settembre, Mara Venier proporrà in prima serata "Domenica In show" per presentare al pubblico tutti i protagonisti dell'intrattenimento del nuova stagione. Sempre su Rai1, il primo gennaio tornerà Roberto Bolle con "Danza con me". Sulla rete ammiraglia, confermatissimi "Domenica In", "Tale e quale Show", "La vita in diretta", "Ballando con le stelle", "Porta a porta", "È sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici, "Oggi è un altro giorno" di Serena Bortone e, nel preserale, "Soliti Ignoti" con Amadeus. Ovviamente, il popolare conduttore ravennate sarà anche alla guida di "Arena 60 70 80 e 90" (per tre sabati, dal 17 settembre al primo ottobre) e presenterà il festival di Sanremo 2023 a febbraio (anticipato a dicembre da Sanremo Giovani).

In seconda serata su Rai1, dal 3 ottobre, Giancarlo De Cataldo condurrà "Tempo e mistero", per raccontare l’Italia attraverso i casi criminali più emblematici che hanno segnato la società e il costume. Dal 21 novembre, via a "Basco rosso": in tre appuntamenti, il docufilm svelerà l'addestramento dell’unità speciale dei carabinieri "Cacciatori" a cui è affidata la lotta del crimine organizzato in quattro regioni.

Rai2, la programmazione 2022-2023

Alessia Marcuzzi debutterà invece in prima serata su Rai2 il 22 novembre prossimo con "Boomerissima". Il varietà in questione racconterà i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche le mode e i fatti di cronaca degli anni 70', 80', 90' e 2000 e li metterà a confronto con il presente. Novità nel prime time di Rai3, poi, per Cristiano Malgioglio: il cantante condurrà dal 1° dicembre "Mi casa es tu casa", programma che raccoglierà idealmente l'eredità del format di interviste un tempo condotto da Raffaella Carrà. A inaugurare la stagione sarà però Alessandro Cattelan, il quale già dal 13 settembre prossimo sarà in seconda serata sulla seconda rete con "Epcc su RaiDue", riedizione di un suo talk show precedentemente in onda su Sky. Per il conduttore, triplo appuntamento settimanale: il martedì, il mercoledì e il giovedì.

E ancora, su Rai2 Mara Maionchi presenterà (dal 12 settembre, il lunedì e il martedì) "Nudi per la vita": quattro serate per sensibilizzare sulla prevenzione attraverso le storie di alcuni personaggi noti. Dal 12 settembre alle 17 arriverà anche Mia Ceran per raccontare " ogni tipo di famiglia... ". Stefano De Martino dal 26 settembre condurrà "Sing Sing Sing", uno nuovo show musicale, e il giorno successivo tornerà "Il Collegio". Il 7 novembre - sempre sulla seconda rete - debutterà invece n prima serata "Non sono una signora", show nel quale alcuni personaggi noti si caleranno nell'arte performativa delle drag queen.

Rai3, la programmazione 2022-2023

Sebbene la programmazione Rai sia stata stilata per generi (e non più in base alle singole reti), Rai3 continuerà a essere il canale con più programmi informativi e d'attualità. Al riguardo, torneranno Federica Sciarelli con "Chi l'ha visto?", Bianca Berlinguer con "Cartabianca", poi Sigfrido Ranucci, Riccardo Iacona, Corrado Augias. E tutte le sere, alle 20.35, al pubblico verrà servita una striscia quotidiana a cura di Marco Damilano (titolo: "Il cavallo e la torre"). Una scelta accompagnata da polemiche per il fatto che l'ex direttore de L'Espresso non sia un dipendente Rai, ma rivendicata dall'Ad Fuortes. " Abbiamo ritenuto che fosse il giornalista più adeguato ad assolvere a questo compito difficile. Non è un interno, ma non ci trovo niente di strano ", ha affermato il top manager. Dal 10 settembre, poi, su Rai 3 alle 15.15 la giornalist Emma D'Aquino condurrà "Ribelli". Confermatissimo sulla terza rete Fabio Fazio con "Che tempo che fa".

Rai3, inoltre, dal 19 novembre andrà in onda "Cinque pezzi facili". Sotto la direzione artistica e la regia del premio Oscar Paolo Sorrentino, verranno proposte cinque opere del compianto sceneggiatore Mattia Torre, messe in scena per il piccolo schermo.

Novità in arrivo anche su RaiPlay, dove tornerà Lorenzo Jovanotti con con 'Jova Beach Play': dieci puntate con il meglio del backstage del tour estivo dell'artista sulle spiagge italiane.