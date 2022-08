L'ombrellone defilato poi la spesa: l'estate di Noemi Bocchi (vicino a Totti)

Abituata a trascorrere le vacanze sotto il sole sardo della Costa Smeralda, Noemi Bocchi quest'anno ha sacrificato il glamour di Porto Cervo per stare più vicina al suo nuovo amore, scegliedo di restare nel Lazio, precisamente a San Felice Circeo. Infatti, a pochi chilometri in linea d'area dalla località dell'Agro Pontino, si trova Sabaudia, dove si trova in vacanza Francesco Totti. Qui, l'ex Capitano della Roma ha acquistato anni fa una villa sulla spiaggia per trascorrervi le ferie insieme a quella che, ormai, è la sua ex moglie. Ed è qui che è tornato nella sua estate più calda e difficile, da papà single, ma non troppo.

I riflettori sono puntati su di lui ma anche su quella che, ormai senza ombra di dubbio, è la sua nuova compagna. Noemi Bocchi ha scelto il basso profilo per non dare troppo nell'occhio e oltre a non partire per la Sardegna, anche nelle sue vacanze al Circeo cerca di non farsi troppo notare. Quindi, come riferisce il Messaggero, in spiaggia ha affittato un ombrellone in penultima fila, non frequenta i locali più mondani della zona e non fa vita notturna. Un cambiamento radicale per le abitudini della donna, che sta dedicando tutto il suo tempo ai suoi bambini di 8 e 11 anni.

Le giornate di Noemi Bocchi sono scandite da una routine quotidiana tranquilla, che prevede al mattino la spesa al supermercato e poi un'intera giornata in spiaggia tra coccole e giochi con i suoi bambini. Nessuna festa per lei, nessuna partecipazione ai party glamour che si tengono d'estate nella località pontina, tra le mete preferite dalla Roma bene, quella alla quale appartiene anche Noemi Bocchi, pariolina doc. Impossibile quando si incontra con Francesco Totti, perché non è più un discorso di "se" ma di "quando". Qualche giorno fa, la donna è stata vista salire a bordo di un tender che l'ha portata su un mega yacht all'ancora davanti alle acque di San Felice Circeo. C'era forse Francesco Totti a bordo? Molti indizi fanno pensare di sì ma di certezze, in questo caso, non ce ne sono. Tuttavia, bisogna ricordare che la villa di Sabaudia di Francesco Totti è dotata anche di un tunnel che, passando sotto le dune, dal mare arriva direttamente dentro casa: perfetto per mantenere l'assoluta privacy.