"È salita su uno yacht per raggiungerlo": così Totti e Noemi si vedono di nascosto

L'estate 2022 sarà ricordata, tra tante altre cose più serie, come quella della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo tanti anni d'amore e di matrimonio, la coppia si è divisa e non riesce a mentire nemmeno le apparenze, così come hanno fatto altri prima di loro. I rapporti sono gelidi tra gli ormai ex coniugi, che hanno dato linfa vitale al gossip da ombrellone. In tal senso sembra di esser tornati indietro di almeno 15 anni, quando le vicissitudini amorose dei vip appassionavano i curiosi. Dopo il comunicato sull'annuncio della separazione, fatto rigorosamente separato per le due parti e con toni molto differenti l'uno dall'altro, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno preso due strade separate ma sembra essere Sabaudia il centro nevralgico di questo love affair, che coinvolta anche una terza persona, quella in molti additano come la vera pietra di rottura del matrimonio della royal couple romana: Noemi Bocchi.

In questi giorni, la villa che per anni ha ospitato le vacanze felici dei Totti sul litorale laziale è occupata dall'ex capitano della Roma. Niente vita mondana per l'ex Pupone giallorosso, che viene avvistato quasi quotidianamente in spiaggia. Con lui, sono stati avvistati anche due dei figli avuti con Ilary Blasi che, invece, sta trascorrendo altrove questi primi scampoli d'estate agostana. Ma poco distante da Sabaudia, nella tranquilla San Felice Circeo, sta trascorrendo le sue vacanze anche Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti. Al momento, i due non sono ancora stati avvistati assieme ma ci sarebbero dei movimenti che farebbero supporre contatti tra i due. Noemi Bocchi, da buona pariolina, ha sempre trascorso le sue vacanze estive in Costa Smeralda ma quest'anno ha scelto di restare nel Lazio e di prendere casa in una delle località più esclusive della costa laziale, nel Circeo, luogo discreto per antonomasia. Viene vista in città, mentre fa la spesa, ma anche lei non sembra particolarmente avvezza alla vita mondana quest'anno.

Qualche giorno fa, però, è stata vista salire su un tender che, dalla spiaggia del suo residence, l'ha portata a bordo di un grande yacht fermo in rada. Avrebbe trascorso lì la giornata prima di tornare sulla terraferma e si sussurra che, a bordo di quella barca, nella tranquillità del mare aperto, ci fosse proprio Francesco Totti. Per il momento i due continuano a tenere un basso profilo, anche perché le questioni legali tra Totti e la Blasi sono ancora apertissime e in mezzo ci sono molti soldi.