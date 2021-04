Oscar 2021, tutto quello che c'è da sapere: data, film e ospiti

Il 25 aprile 2021 al Dolby Theatre di Los Angeles verranno consegnati i premi Oscar durante la 93° edizione degli Academy Awards. La cerimonia si svolgerà con circa due mesi di ritardo rispetto al solito, a causa della pandemia ancora in corso che ha portato la grande distribuzione cinematografica a doversi reinventare. Per questo sono state modificate anche le regole che permettono a una pellicola di essere "nominabile". Se in passato era necessario essere passati - anche se per breve tempo - in una sala cinematografica, con le nuove restrizioni l'Academy ha scelto di rendere eleggibili anche quei film che, proprio a causa del coronavirus, non hanno potuto debuttare al cinema e hanno ripiegato sui servizi streaming digitali, come Netflix, Amazon Prime Video eccetera.

Oscars: Into the Spotlight, il pre-show con Laura Pausini

Anche quest'anno gli Oscar non avranno un presentatore unico. Sul palco del Dolby Theatre, infatti, si alterneranno vari divi di Hollywood e star della musica che annunceranno via via i vincitori delle varie categorie in competizione. La novità di quest'anno è che prima dell'inizio vero e proprio della cerimonia ci sarà uno spettacolo che servirà come antipasto, in cui gli artisti candidati per la miglior canzone originale si esibiranno. Tra questi c'è anche Laura Pausini, candidata con la canzone Io sì, già vincitrice del Golden Globe. La cantante romagnola è in queste ore a Los Angeles dove, dopo una quarantena necessaria, si sta preparando a quello che forse sarà il momento più alto della sua carriera.

Io sì è la canzone originale che accompagna il film La vita davanti a sé, disponibile su Netflix, che vede come protagonista Sophia Loren.

Le pellicole candidate a Miglior Film e dove vederle

Dal momento che molti dei film nominati a vincere il premio più prestigioso dell'industria cinematografica sono disponibili sulle piattaforme streaming, quest'anno è molto più facile recuperarli e avere dunque l'occasione di vederli prima della cerimonia vera e propria o subito dopo. Nella sezione Miglior film sono stati candidati otto film. Il favorito a vincere l'ambita statuetta è Nomadland di Chloe Zhao, già vincitrice del Golden Globe 2021. Per avere l'occasione del film con protagonista Frances McDormand bisognerà attendere il 30 aprile, quando la pellicola sbarcherà su Disney Plus e, in contemporanea, dovrebbe uscire anche in sala.

Mank di David Fincher è invece uno dei film che ha raccolto il maggior numero di nomination: la pellicola racconta la storia della nascita del film Quarto Potere, una pietra miliare della storia del cinema, diretto dall'enfant prodige Orson Welles. Mank si trova su Netflix, insieme anche a Il processo ai Chicago 7, film di Aaron Sorkin che ha più possibilità di vincere il premio per la miglior sceneggiatura. Su Amazon Prime Video, invece, è disponibile Sound of Metal, delicatissimo film che parla di un batterista di musica metal che, di punto in bianco, si trova a perdere l'udito e a doversi reinventare, imparando il linguaggio dei segni e, soprattutto, ad accettare la sua nuova condizione. Sempre su Amazon Prime Video si trova Judas and the Black Messiah: in questo caso, però, la pellicola non è inclusa nell'abbonamento base. Per vederlo, dunque, bisogna pagare: il prezzo varia a seconda se si sceglie di noleggiare il film o acquistarlo.

Promising Young Woman - Una donna promettente è un film che riflette sulla cultura dello stupro e vede come protagonista una spietata Carey Mulligan che si vendica di un sistema tossico e maschilista che ha portato alla distruzione la sua vita. Il film, però, non uscirà prima degli Oscar e per vederlo bisognerà attendere il 29 aprile. Altro film candidato è Minari, che dalla sua ha già un piccolo record: grazie alla distribuzione di Academy Two sarà il primo film a uscire in una sala cinematografica italiana, in tutte le regioni che dal 26 aprile passeranno in zona gialla. L'ultimo film candidato, The Father, con un Anthony Hopkins maestoso nei panni di un uomo che affronta la demenza seminile, non ha ancora una distribuzione.

Oscar 2021: dove seguire la diretta

La 93° edizione degli Oscar verrà trasmessa a partire dalle 00.15 della notte tra il 25 e il 26 aprile su Sky Cinema Oscar. A differenza dei Golden Globe, però, gli Oscar verranno trasmessi anche in chiaro, per permettere a più spettatori di seguire la cerimonia. L'appuntamento è per la stessa ora ma sul canale TV8. Tra gli ospiti che saliranno sul palco per consegnare le iconiche statuette dorate ci saranno Brad Pitt, Zendaya e Joaquin Phoenix.