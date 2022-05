"Ospitata ormai bruciata". E la Venier fa saltare Bortuzzo

Tutto era stato predisposto. Nell'odierna ospitata a Domenica In, Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto presentare al pubblico il film tv "Rinascere", dedicato alla sua storia e in onda proprio questa sera - 8 maggio - su Rai1. Nel salotto televisivo di Mara Venier, l'atleta triestino avrebbe parlato di sé, della propria dolorosa vicenda, del coraggio di affrontare il dramma. Ma l'annunciato faccia a faccia con la conduttrice della prima rete è saltato. Annullato all'ultimo, pare proprio per volontà della stessa Zia Mara.

La signora della domenica pomeriggio di Rai1 - secondo quanto rivela il sito Davidemaggio.it - avrebbe deciso di far saltare l'ospitata di Bortuzzo in quanto infastidita dalla partecipazione di quest'ultimo a Verissimo, nella puntata trasmessa su Canale5 solo ventiquattro ore prima. L'atleta, prima del passaggio sul servizio pubblico, aveva infatti concesso un'intervista a Silvia Toffanin, durante la quale si era soffermato soprattutto sulla propria situazione sentimentale e sulla fine della relazione con Lulù Hailé Selassié. " La decisione di lasciarla è stata solo mia, nessuno mi ha condizionato in questo ", aveva raccontato il giovane. Alla luce di quell'appuntamento sulla rete ammiraglia Mediaset, la Venier avrebbe considerato l'odierna ospitata di Bortuzzo " ormai bruciata ". Così, avrebbe deciso di stralciarla dalla scaletta.

Su Rai1, il nuotatore avrebbe dovuto essere ospite assieme al padre Franco, interpretato nel film tv per Rai1 dall'attore Alessio Boni. Quest'ultimo è regolarmente apparso oggi a Domenica In per parlare di "Rinascere", a differenza del vero Manuel (nella fiction, l'attore Giancarlo Commare) e del genitore. " Per volontà di Mara Venier " i due sarebbero stati silurati senza troppi complimenti ed esclusi dalla puntata.