Outer Banks, ecco il nuovo teen drama di Netflix

Su Netflix è in arrivo Outer Banks, serie tv con protagonisti giovani ribelli che finiscono immischiati in misteri più grandi di loro: ecco quali serie tv ci ricorda e quando sarà disponibile.

Outer Banks, la trama

Ambientata nel nord Carolina, ad Outer Banks, località da cui la serie tv prende il nome, la storia che vedremo sarà incentrata su di un gruppo di ragazzi di bell’aspetto ma dalla vita difficile, i Pogues. In questo nuovo racconto seriale torna un classico delle trame con giovani protagonisti. Troviamo infatti due bande rivali, due fazioni opposte che provengono da una diversa estrazione sociale. Da una parte quindi i Pogues e dall’altra i “nemici”, i Kooks, cioè ragazzi appartenenti a ricche famiglie.

A capo dei Pogues c’è John Booker Rutledge, chiamato semplicemente John B, e sul suo personaggio si basa la vicenda principale della serie. Dopo che un uragano travolge Outer Banks e le sue isole, i Pogues si mettono alla ricerca del padre di John B il quale sembra essere scomparso. I ragazzi trovano il relitto della sua barca, ma scoprono anche altro: una serie di indizi che porta ad un tesoro di 400 milioni di dollari in oro. Da qui inizia la vera avventura che cambierà per sempre le loro vite.

Come sarà Outer Banks

Gli elementi caratteristici di Outer Banks sono ben visibili con il trailer rilasciato da Netflix: l’estate, le spiagge, giovani dai fisici scolpiti, due gruppi contrapposti che si odiano, amori proibiti e un mistero che sconvolge il tutto. Quindi ritroviamo gli aspetti del più famoso teen drama della tv, The O.C., per via dell’ambientazione balneare e dell’eterna lotta tra chi serve ai tavoli e chi vive in ville enormi, ma anche della più recente Riverdale, con il mistero che entra nella routine estiva dei protagonisti, fino a quel momento composta solo da gite in barca e alcol. Se siete fan di queste due serie tv, o comunque del genere dramma giovanile, con quella patina di sfrontatezza e noncuranza dei personaggi che lo caratterizzano, Outer Banks fa al caso vostro.

Cast, produzione e uscita della serie tv

I protagonisti più noti di questo nuovo titolo di Netflix sono Chase Stokes, visto in Stranger Things e Tell Me Your Secrets, qui nel ruolo del capobanda dei Pogues ciò John B; Madelyn Cline, precedentemente in The Originals e poi anche lei in Stranger Things; Madison Bailey, vista in Black Lightning e Drew Starkey, già in un altro teen drama, cioè la serie tv Scream.

Outer Banks è stata ideata da Jonas e Josh Pate, entrambi già produttori di Surface e G vs E, e Shannon Burke, ed è targata come un prodotto originale di Netflix. La prima stagione sarà composta da 10 episodi, come sempre tutti interamente disponibili alla data del rilascio della serie tv, cioè dal prossimo 15 aprile.