Overlook, la serie tv prequel di Shining firmata da J.J. Abrams

J.J. Abrams colpisce ancora, dall’accordo tra la sua casa di produzione e la HBO - siglato alcuni mesi fa - emergono tre interessanti progetti seriali: Overlook, Justice League Dark e Duster.

Overlook

Overlook sarà una serie tv di genere thriller/horror parte dell’universo narrativo di Shining, celebre racconto di Stephen King. È nota a tutti la prima trasposizione cinematografica firmata da Stanley Kubrick, seguita poi di recente dal sequel Doctor Sleep, ma a quanto pare c’è molto altro da dire e la serie tv Overlook - che come suggerisce il titolo sarà incentrata sull’inquietante struttura alberghiera - lo dimostra. Le prime notizie ci dicono che la serie ospiterà personaggi conosciuti legando ancora di più la sua trama a quella dei successivi capitoli. Come per i seguenti titoli andrà in onda su HBO Max, la nuova piattaforma streaming del canale statunitense e da noi dovrebbe arrivare invece su Sky Atlantic, in forza dell’accordo tra le due emittenti.

La produzione è affidata alla Bad Robot, casa di produzione di J.J. Abrams, il quale lega così il suo nome a quello di Stephen King per la quarta volta. La prima è stata con l’apprezzatissima miniserie tv 22.11.63. La seconda con Castle Rock, serie tv attualmente alla sua seconda stagione e basata non su di un’opera in particolare ma su di tutto il lavoro fatto da King nel corso della sua prolifica carriera. Terza collaborazione invece è data da Lisey’s Story, serie di Apple Tv+ in lavorazione che vedrà protagonisti Julianne Moore e Clive Owen. Overlook sarà composta da 10 episodi e sarà scritta da Scott Brown e Dustin Thomason, già autori proprio della sopracitata Castle Rock.

Justice League Dark

J.J. Abrams, dopo il lavoro svolto con i franchise di Star Trek e Star Wars, è stato chiamato per risollevare anche le sorti degli eroi della Dc Comics con una serie tv sulla versione Dark degli eroi della Justice League. In questo caso nella squadra vedremo John Costantine, Swamp Thing, Shade, The Changing Man e Zatanna. Visto che dietro alla HBO c’è la Warner Bros., la quale ha in mano i diritti su queste storie, è possibile che poi l’accordo vada a coinvolgere anche i film sugli altri supereroi Dc Comics.

Questo nuovo titolo si va ad aggiungere ai precedenti già annunciati dalla HBO che vedono coinvolto il produttore Greg Berlanti e che saranno incentrati su Lanterna Verde e Strange Adventures.

Duster

Scritta dallo stesso J.J. Abrams insieme a LaToya Morgan, già tra le autrici di The Walking Dead e Shameless, la serie tv Duster racconterà di un autista della criminalità organizzata, un personaggio quindi in stile Drive, con una storia sarà ambientata negli anni ’70.