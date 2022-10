Ora vogliono la squalifica per Amaurys Perez al Gf: ecco i motivi

Sempre più spesso, i social diventano centrali nel determinare le dinamiche dei reality show. È il Grande fratello il programma in cui il pubblico si sente maggiormente coinvolto e chiamato in causa per dare la sua opinione, probabilmente grazie alla diretta quasi h24 che viene garantita dalla produzione. Ma se da un lato questo contribuisce alla fidelizzazione da parte del pubblico, dall'altra causa ciò al quale da tanti anni si assiste, ovvero l'ingerenza del pubblico che chiede squalifiche a ogni piè sospinto da parte dei concorrenti. L'ultimo caso riguarda Amaurys Perez, ex campione di pallanuoto, già partecipante ad altri reality, che nella notte si è lasciato andare a quella che i social considerano una bestemmia e che, quindi, prevede una sola punizione: la squalifica dal Gf Vip.

Da giorni, il Grande fratello vip è al centro della polemica per quanto accaduto con Marco Bellavia, costretto all'abbandono a causa delle sue condizioni psichiche incompatibili con un'esperienza come quella, che non ha però trovato sponde nel Gf Vip per rialzare la china. Anzi, alcuni concorrenti hanno deriso e insultato l'ex conduttore di Bim Bum Bam per il suo atteggiamento, senza rendersi conto (dicono) del disagio che stava vivendo all'interno della Casa. Quell'episodio ha esasperato gli animi al Gf Vip, ci sono stati abbandoni e forti liti tra i concorrenti, costantemente sotto l'occhio attento e vigile dei social. Gli utenti, ormai, sono pronti a registrare qualunque cosa accada all'interno della Casa per rilanciarla sui social e così anche una (presunta) bestemmia nel cuore della notte diventa argomento per chiedere alla produzione di squalificare il concorrente e per chiedere ai social di dissociarsi.