Pago da censura con Serena Enardu: al Gf Vip la notte di passione

Lo scorso venerdì 31 gennaio, è stata trasmessa la nuova puntata del Grande fratello vip. E il nuovo appuntamento tv del rinnovato reality, condotto quest'anno da Alfonso Signorini, ha visto due volti tv protagonisti di un momento intimista. Nell'ultima diretta del Gf vip, si è registrato l'ingresso a sorpresa nella Casa di Serena Enardu, la storica fidanzata di Pago. La relazione avuta dai due vip si era arrestata al loro falò di confronto finale avvenuto a Temptation island vip 2019, docu-reality sui tradimenti dove Serena aveva espresso al fidanzato i suoi dubbi maturati sulla loro love-story. Ma, negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. L'ex volto di Uomini e donne, originaria di Quartu Sant'Elena (Sardegna, ndr) come Pago, ha voluto avere accesso nella Casa, per dimostrare all'artista di essersi ricreduta sui sentimenti nutriti per lui. "M amma, ca**o. Non ci posso credere!- ha esclamato il cantante al secolo Pacifico Settembre, seduto a bordo piscina insieme all'amata Serena. I due si sono lasciati andare ad un lungo e romantico abbraccio, nella Casa. E Pago, dal suo canto, ha tenuto a ricordare a Serena: "Qui non possiamo fare nulla... ci sono le telecamere". "Assurdo, veramente - ha, poi, proseguito-. Io mi volevo fare questo percorso da solo... E invece sei venuta a spaccarmi i mar*ni. A rovinarmi la vita".

Alla visione di Serena, Pago non è proprio riuscito a contenere tutta la passione nutrita per la sua amata. Tanto che il cantante ha scelto di trascorrere una notte di intimità con la Enardu, nella Capsule Hotel Room del Gf vip. I due sono entrambi apparsi in abbigliamento intimo, una volta sdraiatisi sul letto. Sotto le coperte sembra essere accaduto di tutto, tra loro.

E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo... possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza #GFvip #GFvip2020 pic.twitter.com/MAqGFQQUuP — Mary Picons (@MaryPicons_) February 1, 2020

O almeno questo è stando a quanto emergerebbe alla visione di alcuni video visibili in rete, contenenti le immagini del loro incontro intimo. I due volti del Gf vip si sono abbandonati a calorosi baci e abbracci, fino al momento della censura effettuata dalla produzione, che ha spento le telecamere sui ritrovati fidanzati. Particolarmente hot della loro notte trascorsa insieme, possono dirsi i movimenti fatti dai due vip sotto le lenzuola.

Pago e Serena Enardu infiammano la Casa del Gf vip

Le immagini dell'incontro avvenuto al Gf vip 4, tra i due storici fidanzati, è stato commentato da molti utenti, in rete. "E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo... - ha scritto qualcuno su Twitter-, possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza #GFvip #GFvip2020".

A ironizzare, invece, sull'avvenuto appuntamento hot, registratosi tra Pago e Serena Enardu, è stata la gieffina Paola Di Benedetto: “Secondo me, Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi, quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente”.

Oltre alla notte da censura di Pago e Serena, al pubblico non sono passati inosservati altri momenti hot, registratisi al Gf vip. Parliamo degli attimi in cui si è assistito ai baci che Antonio Zequila ha riservato a Clizia Incorvaia, con tanto di esclamazione "Ti piace, eh!". E anche il momento di un presunto atto di masturbazione, compiuto da Rita Rusic nel corso del daytime del gioco della Casa.