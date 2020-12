Morto il papà di Paola Perego. Aveva contratto il Covid

Natale di dolore per Paola Perego. La conduttrice ha detto addio al padre, Pietro Perego, spentosi all'età di 90 anni per colpa del coronavirus. L'uomo si era contagiato alcune settimane fa e non è riuscito a sconfiggere il virus a causa di una patologia pregressa.

La notizia della morte del padre di Paola Perego è arrivata in mattinata attraverso Twitter. A dare l'annuncio della scomparsa l'agenzia del marito della conduttrice, Lucio Presta, che ha affidato ai social network il triste saluto: " Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro ".

L'uomo, 90 anni, era risultato positivo ala inizio dicembre. Contagiata dal virus anche la moglie Alice, 84 anni, della quale però non si conoscono le condizioni. Nelle scorse settimane Paola Perego si era detta molto preoccupata per lo stato di salute dei genitori che vivono a Milano - a centinaia di chilometri da lei - e che lei non poteva raggiungere. Lo aveva confessato durante una delle ultime puntate del suo programma "Il filo rosso", su Rai Due, dove aveva parlato del rapporto nonni e nipoti.

Lei stessa, a fine ottobre, aveva svelato di aver contratto il coronavirus pubblicando un post sulla sua pagina Instagram. L'annuncio social e poi il racconto durante la conferenza di presentazione del suo programma: " Io sono stata fortunata, l'ho preso in una forma che mi ha permesso di curarmi a casa. Seppure isolata in una stanza ". Il Covid si è invece portato via il padre Pietro, che viveva già una condizione di disabilità, costretto da tempo su una sedia a rotelle. Circa un anno fa Paola Perego aveva raccontato delle condizioni di salute del padre, già molto malato ben prima dello scoppio della pandemia: " Mi sento impotente perché mio padre, che ha novant’anni, è molto malato. Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo ".

La morte del padre Pietro, arrivata proprio in occasione delle festività natalizie, ha gettato nello sconforto Paola Perego. Dopo la messa in onda dell'ultima puntata del suo programma del sabato pomeriggio la conduttrice si è chiusa nel silenzio.