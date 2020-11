Paola Perego positiva al Covid: "Ho nausea devastante e astenia"

Continua ad allungarsi la lista dei volti noti dello spettacolo positivi al coronavirus. L'ultimo nome eccellente è quello della conduttrice Paola Perego. Pochi giorni fa era arrivata la notizia del suo contagio e ora, dopo giorni di assenza dai social, la Perego ha rotto il silenzio.

" Nessuno di noi è invincibile davanti a questo virus ", ha scritto nel suo ultimo post Instagram Paola Perego tornando a parlare con i suoi fan. La conduttrice ha condiviso uno scatto in bianco e nero dove si mostra allo specchio, con il volto provato e scavato, quello di chi da giorni combatte con i sintomi del Covid. La Perego si è detta fortunata di essere rientrata nella casistica degli asintomatici, anche se a distanza di giorni dalla scoperta del contagio i sintomi hanno iniziato a farsi sentire: " Fortunatamente, seppure positiva io sono un soggetto cosiddetto asintomatico. Dopo i primi giorni, tuttavia, dei sintomi sono comparsi: dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia ".