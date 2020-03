Paolo Brosio si addormenta in collegamento con Live! E il web si scatena

Barbara d’Urso si è collegata in diretta con Paolo Brosio durante la puntata di ieri, 22 marzo, di Live!, ma, lui si è fatto trovare addormentato.

Accasciato sulla sedia, Brosio si stava facendo un pisolino mentre gli altri ospiti di Live! continuavano a discutere sulle norme previste dal governo per arginare il coronavirus e sull’importanza di tenere chiuse anche le chiese per evitare assembramenti. Paolo, che continua a sostenere che le celebrazioni eucaristiche possono andare avanti con i dovuti accorgimenti, è stato interpellato dalla d’Urso proprio sulla questione ma, vista la reazione, pare non fosse davvero così interessato agli argomenti trattati.

“ Si è addormentato? ”, ha domandato divertita la conduttrice che, collegandosi con Brosio, si è trovata di fronte all’immagine dell’uomo appisolato sulla sedia. Lui, forse disturbato dalle voci che sentiva nelle cuffie, è balzato dalla sedia e, un po’ intontito, ha chiesto: “ Qualcuno mi ha chiamato? ”. “ Ben svegliato Paolo! Buongiorno – ha aggiunto Barbara - . Sono esattamente l’una meno un quarto. Buongiorno! Grazie di essere stato attento! ”.

Il video di Paolo Brosio addormentato durante il collegamento con Live! Non è la d’Urso ha fatto il giro della rete e il popolo del web si è scatenato con frasi e commenti al vetriolo. In pochi minuti, infatti, il momento è diventato virale, diverse pagine social lo hanno ripreso e l’ironia del popolo di internet non si è fatta attendere. “Avrà lavorato tanto oggi”, ha commentato l’attore Ciro Petrone, “Nooo, aveva socchiuso gli occhi per pregare!!”, “In questi giorni sta pregando tanto, capiamolo”, hanno continuato a scrivere altri utenti, “Considerando le ca..ate che dice potevano evitare di svegliarlo”, “Fintissimo”, “Stava palesemente recitando”, hanno aggiunto altri internauti.