Paolo Ciavarro ritrova il padre: "Clizia al tuo posto? No"

Lo scorso mercoledì 8 aprile è stata trasmessa su Canale 5 la finale del Grande fratello vip, che ha decretato la vittoria dell'ex madre-natura di Ciao Darwin nonché fidanzata di Federico Rossi (cantante storico del duo Benji e Fede), Paola Di Benedetto. La sfida finale a colpi di voti in questione -disputatasi tra i finalisti della quarta edizione del Gf vip- ha riservato ai telespettatori attimi di tensione e anche emozionanti sorprese. A disputare la sfida in questione, nella diretta di ieri sera, sono stati i 4 finalisti Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, ai quali si sono aggiunti i due finalisti scelti dal pubblico, Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. E l'ex conduttore del daytime settimanale di Amici e secondo classificato nell'ordine di arrivo al Gf vip 4, Paolo Ciavarro, prima che si decretasse la vittoria della Di Benedetto al reality è diventato protagonista di un momento televisivo commovente. Il giovane ha incontrato a sorpresa il padre, l'attore Massimo Ciavarro, per poi finire in lacrime.

Ad un certo punto della diretta finale il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ha chiesto a Paolo di recarsi in passerella, fuori dalla Casa più spiata d'Italia, dove di lì a poco sarebbe stato "freezato" e avrebbe ricevuto una sorpresa organizzata per lui.

E, non appena giunto nel posto indicatogli dal conduttore, Paolo ha ritrovato il papà, a un metro di distanza interpersonale di sicurezza da lui. Questo in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare la pandemia di Covid-19.

"Stasera c'è la super-luna, la luna più vicina alla Terra del secolo -ha così esordito Massimo, parlando al figlio-. La Luna ti ha fatto innamorare. Sai che io ieri sera mi sono messo a guardarla, perché ero sicuro che la guardavi anche te. Pensando 'Clizia (allude alla fiamma di Paolo, Incorvaia, ndr) non c'è per me'. Io pensavo a te e mi rivenuta in mente quella volta in cui ti ho detto 'Ti amo'. Come può un padre non essere innamorato?". E ha proseguito, visibilmente commosso: "Ho ripensato a tutte quelle volte in cui ti sei ritagliato il tuo ruolo di leader, senza sgomitamenti. Tu c'hai una grossa anima, Paolo. Mi dispiace che non possiamo abbracciarci, perché queste sono le cose che bisogna rispettare".