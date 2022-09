Paramount+ sbarca in Italia con un carico di ottomila ore di spettacolo per tutti i gusti

Nel continuo e sempre più agguerrito inseguimento all'ascolto con cui si danno battaglia tutte le tv, dalle generaliste alle pay, continuano a rimanere fondamentali le offerte del settore fiction. Azzecca una serie - nazionale o estera, non importa - e metà del gioco è fatto. Ecco allora spiegata la decisione con cui ieri Paramount+ (il servizio di streaming globale del marchio statunitense) è sbarcato in Italia con oltre ottomila ore d'intrattenimento, e arruolando stelle italiane come Roberto Benigni, Elodie, Greta Scarano, Carlo Verdone, oltre a star internazionali del calibro di Sylvester Stallone, Jessica Chastain, Harrison Ford, Faith Hill, Tim McGraw, Miles Teller.

«Con oltre un secolo di esperienza accumulato dal nostro prestigioso studio hollywoodiano, e dai nostri hub produttivi disseminati da Israele all'America Latina all'Inghilterra - dichiara Marco Nobili, vice presidente della società - Paramount sa come costruire straordinario intrattenimento per tutti». Nel ricco listino l'unico divo a non prodursi in una vera fiction sarà Benigni, che in Francesco, il cantico analizzerà, secondo il consueto stile fra il colto e il divertito, il celeberrimo testo dettato dal Poverello d'Assisi. Per tutti gli altri sarà il trionfo del racconto per immagini. Alla seconda stagione della sua Vita di Carlo arriverà Carlo Verdone, regista e protagonista di un già apprezzato racconto simil-autobiografico. Variamente attese altre serie nazionali, tutte prodotte o coprodotte dalla stessa Paramount+: Circeo, sul processo che seguì al terribile massacro del 1975, con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli; Quattordici giorni, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, sulla claustrofobica crisi coniugale di una coppia costretta per due settimane a una sorta di clausura (gli interpreti sono Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi); Ti mangio il cuore, film di Pippo Mezzapesa, già presentato a Venezia, in cui Elodie interpreta la cupa moglie di un temibile boss della mafia pugliese. Dedicata a una delle più discusse figure del grande giornalismo italiano, Oriana Fallaci, sarà Miss Fallaci; mentre sul percorso artistico e umano di Miguel, figlio di Lucia Bosé e del torero Dominguín, sarà incentrata la serie Bosé. Accanto ai cartoni animati per adulti, come l'irriverente South Park e il fantascientifico Beavis e Butt-Head alla conquista dell'universo, di spicco sono naturalmente le serie internazionali originali di Paramount+.

Prima fra tutte Tulsa King, con Stallone nei panni di un capo della mafia newyorkese appena uscito di galera dopo 25 anni ed esiliato dal suo boss a Tulsa, Oklahoma. Quindi The Offer, con Miles Teller, Matthew Goode e Juno Temple, sulle inedite esperienze professionali del produttore premio Oscar Albert S. Ruddy. Ci sarà spazio per 1883, il prequel di Yellowstone: diretto da Taylor Sheridan, seguirà la famiglia Dutton in viaggio verso le Grandi Pianure del West. Poi, il più recente capitolo sulle origini di Yellowstone, intitolato 1923, in cui Helen Mirren e Harrison Ford daranno volto a una nuova generazione della famiglia Dutton, nei primi anni del XX secolo. Infine Halo, serie sull'epico conflitto tra l'umanità del XXVI secolo e una minaccia aliena chiamata Covenant. Per concludere, scorpacciata peri fan italiani della saga di Star Trek: in programma Star Trek: Discovery che segue i viaggi della Flotta Stellare verso nuovi mondi, e Star Trek: Strange New Worlds, che racconterà gli anni in cui a guida dell'Enterprise c'era il capitano Pike.