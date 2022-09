Parte "Gf Vip" tra Ciacci, Pamela Prati e (tanti) social

Intanto questo Gieffe Vip (da stasera su Canale 5) ha fatto discutere ancora prima di cominciare. Uno dei concorrenti è Giovanni Ciacci, costumista e noto personaggio tv: sarà il primo concorrente sieropositivo a entrare nella Casa di Cinecittà. Un'altra barriera superata dal programma che, nel bene e nel male, rispecchia e amplifica la società italiana. Ciacci ha accettato di partecipare alla trasmissione - e dunque di svelare pubblicamente di avere l'Hiv - anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Lui che è U=U, cioè la sua carica virale è azzerata e dunque non trasmissibile (grazie alle cure) non può in alcun modo contagiare i co-inquilini. E, infatti, non ci sono state obiezioni da parte degli altri concorrenti alla scelta fortemente voluta dal conduttore Alfonso Signorini. Certo, magari, qualche partecipante si sentirà a disagio, anzi la sua storia sarà un argomento certamente sfruttato dalla produzione per creare dibattito.

Comunque, una presenza ben più discutibile di quella di Ciacci è quella di Pamela Prati. Dopo il famoso caso Mark Caltagirone (il finto matrimonio della showgirl con una persona inesistente) e i relativi screzi con alcuni programmi Mediaset, la Prati - che nel frattempo ha ritirato una querela contro l'emittente - è stata riammessa su Canale 5. Certamente ci sarà (molto) modo e spazio di riannodare il film di quella folle truffa.

Gli altri Vip concorrenti, 12 donne e 11 uomini, saranno svelati nel corso della puntata di apertura di stasera. E già si raddoppia giovedì per due appuntamenti alla settimana per un tempo di mesi indefinito. Oltre a Ciacci e Prati, Mediaset ha ufficializzato la cantante Wilma Goich.

Al fianco di Signorini, una coppia di opinioniste al femminile formata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli (per la seconda volta in questa veste). Casa e studio interamente rinnovati con un'area social dalla quale Giulia Salemi leggerà tutti i commenti del mondo web. Oltre a tutti i consueti modi di seguire live e in differita il reality, finestre al lunedì e al giovedì di pomeriggio alle 16,45 con le notizie dell'ultima ora date dallo stesso Signorini.