Parto a sorpresa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. È nata Mia

Il parto era previsto tra qualche settima ma la piccola Mia Magnini aveva fretta di venire alla luce. Così, a sorpresa, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati genitori prima del previsto. L'annuncio è arrivo, come di consueto, attraverso i social network, dove mamma e papà hanno dedicato un tenero post di benvenuto alla bambina. Proprio come era successo per l'annuncio di matrimonio e per quello della gravidanza.

Mamma e piccola stanno bene e nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus Giorgia Palmas ha goduto di un parto sereno come lei stessa ha raccontato attraverso la sua pagina Instagram. E così dopo mesi di attesa il nuotatore Filippo Magnini e la bella ex velina sarda hanno accolto nella loro famiglia la neo arrivata Mia " 3,670 kg di amore puro ", ha scritto emozionata Giorgia Palmas nel suo ultimo post.

La Palmas - che ha già una figlia, Sofia, avuta da una precedente relazione - ha dedicato parole di grande affetto alla sua secondogenita: " Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare ".