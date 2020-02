Patrick al vetriolo contro Pago: “La sua storia con Serena ha rotto”. La Enardu sbotta

La partecipazione di Serena Enardu al Gf Vip ha diviso i concorrenti in due fazioni: chi è stato a favore della sua presenza e chi, invece, ha ritenuto che Pago abbia solo perso il suo smalto e sia stato, quindi, svantaggiato dalla fidanzata.

È stato Patrick Ray Pugliese a commentare con astio il percorso del cantante nella Casa di Canale 5 tanto da ritenere opportuna la sua uscita dal reality show. Finito in nomination con Licia Nunez, Pago potrebbe essere costretto ad abbandonare il Gf Vip per scelta del pubblico: l’esito sarà comunicato durante la diretta di oggi, 21 febbraio, e, secondo Patrick, sarà proprio il compagno di Serena a dover dire addio al sogno di vincere il montepremi finale messo in palio.

“ Io credo che Pago abbia esaurito il suo percorso, c’è un buon livello di consumo – ha commentato Pugliese in confidenza con Andrea Montovoli - . Pago è finito qua per la sua storia di Temptation, però ha pianto tre settimane per Serena, poi è arrivata Serena e non è stata amata, in più non ha fatto nemmeno una bella figura fuori, perciò Pago è rimasto un po’ bruciato da Serena ” . L’attore, quindi, ha ritenuto che l’esito della nomination farà comprendere loro se anche il pubblico da casa si è stancato di conoscere le dinamiche private di Pago e la Enardu, e Patrick ha sbottato: “ Ci siamo rotti noi, figuriamoci fuori. Pago ha finito il suo percorso qua dentro ”.

Le parole di Pugliese e Montovoli non sono passate inosservate e, dopo poche ore, Serena si è sfogata accusando i concorrenti del Gf Vip di essere due persone in grado di mettersi in luce solo “buttando mer.. sugli altri”. “ Nella vita ci sono persone che vanno avanti per merito e c’è chi cerca di vincere gettando mer.. sul prossimo – ha sbottato lei su Instagram - . Patrick e Andrea stanno facendo così! Non capisco quale sia il loro problema se esce uno o l’altro. Pago, secondo me, ha dentro una tempesta ed è un essere umano: non può fare come gli altri che, prima litigano e si massacrano, e poi ballano. Lui è una persona, non un personaggio! ”.

Solo stasera si consceranno le sorti di Pago nella casa del Grande Fratello Vip. Ciò che è certo, è che l'entrata di Serena nel gioco lo ha messo in luce solo per la sua vita sentimentale svantaggiandolo, almeno agli occhi del pubblico. Il web, infatti, ha dimostrato di non aver apprezzato la scelta degli autori di far entrare la Enardu nel gioco e, alla prima occasione, la maggior parte dei telespettatori ha deciso di rispedirla a casa. Forse si sono davvero un po' stancati di parlare del cantante e della ex tronista?