Serena Enardu dopo il Gf Vip: "Ho riconquistato Pago, ora fatelo vincere"

A poche ore dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Serena Enardu torna sui social e, dopo aver ringraziato coloro che l’hanno sostenuta, invita la rete a portare Pago verso la vittoria finale.

L’ingresso nella Casa della ex tronista di Uomini e Donne ha fatto molto discutere: la scelta di diventare una concorrente del Gf Vip per riconquistare il compagno ha diviso l’opinione pubblica e Serena si è vista costretta a difendersi da qualunque accusa pur di tenersi stretto l’amore. Così, finita in nomination con Fabio Testi, la Enardu è stata rispedita a casa dal pubblico e, a poche ore dalla fine della sua esperienza televisiva, ha commentato il suo percorso con grande ottimismo.

Con una serie di Instagram story, quindi, Serena si è detta felicissima. “ Volevo dire grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto, è stata veramente dura, ma, a parte la solita tempesta, io sono felicissima – ha esordito la Enardu con gli occhi ancora stanchi per aver fatto le cinque del mattino al telefono con il figlio Tommy - . Sono la donna più felice del mondo perché sono andata al Grande Fratello Vip per riprendermi il mio amore. Sono felicissima perché siamo uniti come non lo siamo mai stati. Adesso voglio solo aspettare che esca, voglio solo stare con lui, non voglio fare altro! ”.

Con un grande sorriso sulle labbra ed euforica per aver raggiunto l’obiettivo, la Enardu si è detta completamente soddisfatta per l’esito della sua partecipazione al Gf Vip e felice di essere uscita per permettere a Pago di proseguire da solo il suo percorso nella Casa. “ Vi chiedo con tutto il cuore di sostenerlo – ha aggiunto la cagliaritana - . Egoisticamente vorrei che uscisse domani, ma si merita di vincere il Gf Vip. È la persona più onesta, più pulita, più trasparente che c’è là dentro, è una persona che va oltre le apparenze e ce ne sono poche come lui. Scava in profondità, vuole la verità e là dentro, la verità , ce l’hanno in tasca veramente pochissime persone ”.