Paura nella notte per Ghali: 22enne si intrufola in casa e lo aggredisce

Non c'è bell'atmosfera, per citare il suo recente successo, per il rapper Ghali, aggredito questa notte da una ragazza di 22 anni che si è introdotta all'interno del giardino della sua villetta di Buccinasco, centro alle porte di Milano. La vicenda, che in queste ore sta facendo il giro del web ha dell'incredibile per la dinamica con la quale si sono svolti i fatti, ha richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario.

La giovane ragazza vive in un piccolo centro nei pressi di Benevento ed è da lì che sarebbe partita nelle scorse ore per raggiungere Milano e da qui Buccinasco, dove vive Ghali. L'intento della ragazza era quello di arrivare a casa del cantante. Il rapper è rincasato a tarda notte e in quel momento la 22enne ha iniziato a distruggere qualunque cosa intorno a lei. Ha spaccato i vasi e vari oggetti che ha trovato a portata di mano mentre insultava a gran voce Ghali. Nella sua furia distruttiva, la ragazza avrebbe anche cercato di colpire il rapper lanciandogli contro una bottiglietta, che fortunatamente non ha raggiunto il suo bersaglio. Stando al racconto fatto da Milano Today, la giovane beneventana avrebbe da prima colpito l'auto del cantante parcheggiata al di fuori dell'abitazione e poi si sarebbe introdotta nel giardino di casa di Ghali scavalcando il cancello ed è qui che l'ha aspettato fino al suo ritorno. La furia della ragazza è stata devastante e immotivata, tanto da lasciare di stucco il cantante che mentre lei distruggeva tutto quanto aveva intorno le chiedeva il motivo di tanta rabbia.

Sul posto sono sopraggiunti rapidamente i carabinieri della vicina stazione di Corsico e gli uomini della polizia locale di Buccinasco, insieme a un'ambulanza del 118. Al loro arrivo, i carabinieri hanno immediatamente immobilizzato la ragazza, che successivamente è stata portata nel vicino ospedale San Carlo per gli accertamenti del caso. L'intento è quello di scoprire se la giovane soffre di qualche patologia psichiatrica che l'ha spinta a un simile gesto così eclatante. Tanta paura ma nessun danno fisico per Ghali, che al momento ha deciso di non commentare la vicenda. Da quanto è emerso dalle prime ricostruzioni, la 22enne di Benevento si è dichiarata fan dell'artista e ha affermato di aver intrapreso il viaggio fino a Buccinasco per incontrarlo. Non si conoscono i motivi della sua successiva intemperanza contro la vettura del cantante e poi contro lo stesso Ghali. La ragazza è stata rilasciata dopo le visite mediche e denunciata a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio., che ora dovrà ritrovare la serenità.