Ghali svela: "Vestire bene? Una garanzia in più per essere integrati"

Il prossimo 20 febbraio uscirà il nuovo album di Ghali "Dna", un lavoro discografico dove, per la prima volta, Ghali confessa: " Tiro fuori me stesso in modo profondo. Ancora di più si capisce quali sono le miei radici, quelle italiane e quelle arabe, e i viaggi fatti in questi mesi: scendiamo in Africa e poi saliamo in Nord Europa ". Una ricerca costante in ogni direzione, nella vita privata e in quella professionale, che Ghali ha cominciato da giovanissimo e che riguarda anche, e soprattutto, l’integrazione.

Intervistato da "Il Corriere della Sera", il cantante ha confessato di esser pienamente consapevole di non poter piacere a tutti ma di esser aperto al confronto: " Comprendo che chi è cresciuto in un contesto tradizionale e senza contaminazioni possa avere delle resistenze: in Italia abbiamo cominciato a mischiarci adesso. Quando penso a chi mi attacca mi vengono in mente quelle tribù dell’Amazzonia che vedono un drone volare e cominciano a scagliare le frecce in cielo ".

Ghali, che oggi è diventato un’icona pop musicale anche per il suo look, ha svelato che la passione per la moda è nata da ragazzino, strumento utile per permettergli di integrarsi nella comunità: " Mia madre ci teneva molto che io fossi sempre impeccabile: quando ero piccolo gli immigrati venivano visti in un certo modo, essere in ordine era una garanzia in più per essere integrati. Mi ricordo che mi cambiava anche più volte al giorno: la mia famiglia non aveva titoli di studio e la mentalità era quella del presentarsi bene, anche se i soldi in casa scarseggiavano" .