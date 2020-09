La pazza estate delle Rodriguez: una pare sia pronta a perdonare, l'altra ha chiuso per sempre

Cecilia e Belen Rodriguez sono più unite che mai. Negli ultimi giorni hanno trascorso insieme una breve vacanza nel Golfo di Napoli, dove la maggiore delle argentine questa estate ha movimentato il gossip con nuovi flirt, passioni e un triangolo infuocato. Il destino è stato beffardo con le due showgirl, che dopo la quarantena hanno visto infrangersi la favola d'amore con i rispettivi uomini. La rottura di Belen con Stefano De Martino è stata indiscutibilmente la storia più chiacchierata dell'estate. Corna, triangoli, smentite e colpi di scena all'ordine del giorno hanno infiammato gli appassionati del genere. La separazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, invece, ha destato meno scalpore, forse perché meno avvincente, ma non sono pochi i gossip che la circordano. Entrambe presumibilmente sono state tradite e questo ha forse rinsaldato ulteriormente il loro rapporto, già molto stretto, anche se il finale per Chechu e Belu potrebbe non essere lo stesso.

Indiscrezioni Dagospia, infatti, spifferano che Ignazio Moser potrebbe presto ottenere il perdono di Cecilia Rodriguez. Per cosa? Per un tradimento, che come riferisce Novella2000 pare sia realmente esistito. Non è dato sapere con chi, lo statuario ex ciclista possa aver tradito la dolce Cecilia , ma il gossip rimbalzato da Porto Cervo racconta di una serata incandescente tra Moser ein un noto locale della Sardegna, dove il fidanzato della Rodriguez non avrebbe mai staccato gli occhi di dosso alla bella giornalista sportiva. Un comportamento che pare abbia mandato su tutte le furie Cecilia, che a quel punto ha deciso di lasciare Moser. Ma la fine dell'estate potrebbe riportare la pace nella coppia, visto che persone molto vicine a entrambi hanno assicurato che Ignazio sia ancora follemente innamorato di Cecilia.

Se la piccola Rodriguez pare sia pronta a perdonare il suo uomo, dopo sole poche settimane di lontananza, Belen continua a tirare dritto e a dare picche all'ex marito. Pare infatti, che Stefano De Martino sia volato fino a Ibiza durante questa estate e non solo per trascorrere del tempo con il piccolo Santiago. Tuttavia, la bella argentina sembra ormai aver preso un'altra strada senza possibilità di tornare sui suoi passi. A poche ore dallo scandalo del triangolo , infatti, Belen già si faceva fotografare a Capri in compagnia di un aitante imprenditore napoletano che è durato al suo fianco il tempo di qualche scatto tra l'Italia e Ibiza. Proprio sull'isola spagnola ecco che ai primi di agosto ha fatto la sua comparsa un altro bellissimo uomo, il parrucchiere dei vip con il quale la showgirl avrebbe trascorsoper quasi un mese in compagnia di altri amici. E ora? Terminate le vacanze non c'è più traccia dell'hairstylist, che forse è già tornato a Milano. In compenso, pare che, a Capri per un evento, Belen abbia subito trovato un altro ammiratore. Lui sarebbe, figlio del grande Andrea, che Novella2000 mormora non abbia mai tolto gli occhi di dosso all'argentina. E c'è chi dice che Belen voglia solo far impazzire Stefano di...