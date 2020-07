Marcuzzi e De Martino negano il flirt. Ma Belen cita Cocciante come la Marrone nel 2012

Nella serata di ieri, il sempre informato Dagospia ha lanciato la bomba che ha infiammato i social e scatenato il gossip dell'estate. " C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi ", titolava ieri il noto sito di informazione irriverente. Nello stesso articolo è stata anche riportata la nuova presunta liaison tra Belen Rodriguez e un imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi, dal quale l'argentina sarebbe corsa in questi giorni. Lo testimonierebbero anche le foto e i video pubblicati dall'argentina e salla sua crew, che in questi giorni si trova a Napoli, dove l'imprenditore ha festeggiato ieri il suo compleanno. Due dei diretti interessati hanno smentito ma la terza sembra abbia confermato la notizia, facendo ricorso a un episodio che l'ha vista protagonista ben 8 anni fa, ma a parti invertite.

Il gossip più succoso, però, non è certo il nuovo flirt di Belen, ma quello presunto tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Appena è deflagrata la bomba, Stefano De Martino si è affrettato a smentire le voci ed è forse stato troppo impulsivo nelle sue parole. " Piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web in queste settimane, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che io abbia una storia, abbia avuto non so, una storia con Alessia Marcuzzi. Ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici e ci siamo fratti una grossa risata, nonostante il fastidio di una notizia del genere. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico ed essendo un personaggio pubblico accetto le fake news e le critiche, so che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando poi si toccano le famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo, davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi fidanzo, vi faccio sapere. Ve lo giuro ", ha detto De Martino con una lunga serie di storie pubblicate su Instagram.

Tutto smentito, quindi? Da parte di Stefano De Martino sembra proprio di sì, e anche Alessia Marcuzzi avrebbe in qualche modo smentito tutto, senza fare riferimenti specifici alla questione. Nel suo profilo Instagram, infatti, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post con la copertina del libro di Woody Allen A proposito di niente, che molti hanno letto come una smentita della liaison con De Martino. In più, per rafforzare il suo concetto, nelle storie ha pubblicato la foto di un tritacarne, con l'emoticon che vomita. Potrebbe essere una metafora per simboleggiare uno pseudo tritacarne mediatico dopo la notizia di ieri di Dagospia? Possibile.

Eppure, a fronte di due smentite, una palese e l'altra meno, sembrerebbe esserci una mezza conferma ed è quella di Belen Rodriguez, che con una citazione d'autore ha alimentato il gossip e scatenato i social. Poco prima del lancio di Dagospia, la showgirl argentina ha pubblicato sul suo instagram la foto di una sedia, molto bella per altro, con le prime parole della famosissima canzone di Riccardo Cocciante Bella Senz'anima. " E adesso siediti... ", ha scritto Belen senza che però in un primo momento le sue parole venissero capite. Solo dopo lo scoop di Dagospia, e unendo i pezzi come se fossero un puzzle, tutto è apparso più chiaro.

Per capire bisogna fare un passo indietro e tornare al 2012, quando Stefano De Martino tradì e lasciò Emma Marrone per stare con Belen. Il ballerino e la showgirl erano presenza fissa nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, mentre la cantante salentina era reduce da Sanremo. Era aprile, Emma salì sul palco di Amici e cantò proprio Bella senz'anima. " Sarà la mia conferenza stampa ufficiale: non scelgo mai a caso, l'ho scelta per esorcizzare un sacco di cose ", dichiarò in quell'occasione Emma Marrone. La sua interpretazione del brano fu magistrale, la cantante era perfettamente dentro quelle parole così sofferte e sentite. Difficile credere che Belen Rodriguez abbia scelto casualmente quella canzone, e che sia stato uno strano scherzo del destino l'uscita del rumors subito dopo le parole dell'argentina.

Emma - Bella Senz'anima from Scinimovic® on Vimeo.