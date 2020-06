"Pensavo di farla nera, ma...". Scontro tra Selvaggia Lucarelli e la Mussolini

Posticipato a causa della pandemia da Covid-19, ora prende forma il cast della nuova edizione di "Ballando con le stelle". Il dance show condotto da Milly Carlucci e programmato a settembre su Rai Uno, prevede una nuova stagione di balli, coreografie e, ovviamente, di aspre polemiche. Solo qualche giorno fa è arrivata la notizia della partecipazione allo show di Alessandra Mussolini come aspirante ballerina, e immancabile è stato il commento di Selvaggia Lucarelli. La celebre giornalista, famosa per le sue invettive e per il carattere fuori dagli schemi, sarà di nuovo giudice di Ballando con le stelle e, fin da ora, si intuisce come la nuova stagione dello show regalerà tante, ma proprio tante polemiche. E infatti, da una storia su Instagram che è stata pubblicata da Selvaggia Lucarelli nel corso delle ultime ore, si intuisce fin da subito che tra la giornalista e la giunonica Mussolini non sarà una convivenza facile, anzi tra le due ci saranno molte scintille. O almeno così sembra.

"Ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in casa per me sarebbe stata dura – afferma –. Dopo il lockdown e la situazione che abbiamo vissuto non ho intenzione di chiudermi in un’altra casa. Voglio la liberà". Così Alessandra Mussolini ha giustificato il suo "si" a Ballando con le Stelle, rifiutando un contratto con Mediaset e una partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello. Ovviamente, Selvaggia Lucarelli non ha resistito a punzecchiare la ex deputata, facendo presagire cosa succederà in tv. Nessun attacco diretto, sono poche e laconiche le parole che la giornalista ha indirizzato alla Mussolini. "Ho saputo che ci sarà Alessandra tra i ballerini di “Ballando” – esordisce la Lucarelli sui social-. Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così". Insomma, Selvaggia lancia una sfida alla ex deputata parlamentare che, almeno per il momento, non ha avuto nessuna risposta.

Inizia quindi con il piede "giusto" la nuova stagione dello show di Rai Uno. Un’edizione al sangue in cui due pezzi da "novanta" come la Lucarelli e la Mussolini più volte saranno protagonisti di accesi scontri verbali. In attesa quindi di altri dettagli, la produzione e Milly Carlucci, fanno sapere che lo show subirà diversi cambiamenti. Il cuore pulserà allo stesso modo, ma tutto sarà costruito nel rispetto delle norme del distanziamento sociale che, sicuramente, saranno ancora in vigore nel momento in cui il reality tornerà in tv.