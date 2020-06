Una nuova coppia in tv: Lucarelli e Travaglio conduttori di un quiz

Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio in coppia alla conduzione di un nuovo quiz. Questa è una delle novità dell'estate, che vedrà protagonisti il direttore de Il Fatto Quotidiano e una delle sue giornaliste. Il format, che dovrebbe ispirarsi al Rischiatutto di Mike Bongiorno, pare andrà in onda già dal prossimo luglio con un primo ciclo di 5 puntate, che probabilmente verranno trasmesse sul Nove.

Il titolo, forse provvisorio, pare sia RischiaFatto e sarà una produzione di Loft, la piattaforma web direttamente dipendente da Il Fatto Quotidiano. Sono già partiti i casting per individuare i nuovi concorrenti e da quanto si può intuire dalla call per i provini, il quiz dovrebbe essere interamente incentrato sull'attualità. " Pensi di sapere tutto sull’attualità e vorresti metterti alla prova? Se hai più di 18 anni, partecipa al nuovo quiz di LOFT con Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli ", recita il testo dell'annuncio pubblicato per la ricerca dei partecipanti. Chi vorrà mettersi alla prova, con la speranza di essere contattato per prendere parte al programma dovrà mandare un video di presentazione della durata di massimo 30 secondi. Tutto ci si poteva aspettare da questa estate, meno che vedere Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio alla conduzione di un quiz televisivo.

Le reazioni sul web sono state fortissime. Moltissimi si sono chiesti se ci fosse la necessità di una nuova produzione di questo tipo, soprattutto perché i due non godono della simpatia del web. " Travaglio e la Lucarelli insieme, peggio di così è difficile ", scrive uno dei tanti utenti di Twitter che ha commentato la notizia. " Sarà una trasmissione molto obiettiva. Ma de che? ", si lamenta un altro, che mette in dubbio le qualità di imparzialità dei due protagonisti. " Per carità, due antipatici, arroganti e presuntuosi. No grazie ", scrive un'altra, simbolo di un clima non proprio favorevole da parte del web per questa nuova produzione.

Stando alle prime indiscrezioni trapelate, il direttore de Il Fatto Quotidiano dovrebbe ricoprire il ruolo di conduttore dello show mentre alla sua penna verrà affidato quello di giudice. Selvaggia Lucarelli non è certo nuova a questo ruolo, visto che da diversi anni ricopre la stessa posizione nel programma Ballando con le stelle, la produzione Rai di Milly Carlucci, ed è stata giudice anche della produzione Eccezionale Veramente, programma condotto da Francesco Facchinetti e andato in onda su La7.

Per entrambi si tratta della prima esperienza nei quiz televisivi, tipologia che ha visto protagonisti alcuni grandi maestri della televisione italiana come Mike Bongiorno ma anche Pippo Baudo, per arrivare ai contemporanei Gerry Scotti, Flavio Insinna, Carlo Conti, Paolo Bonolis e il compianto Fabrizio Frizzi. Il programma di Travaglio e Lucarelli verrà registrato negli studi Loft di Roma a Porta Metronia. Non si conoscono i dettagli del format e nemmeno come sarà strutturata la messa in onda, ma l'operazione revival di uno dei quiz più amati dai quali prende spunto il quiz di Loft non è una novità. Nel 2016 ci aveva già provato Fabio Fazio, con 11 puntate in onda tra Rai1 e Rai3, che al netto nelle prime due puntate speciali, andate in onda sull'ammiraglia, Rai non hanno ottenuto un grande riscontro di pubblico.