Perché Bruce Willis e Demi Moore fanno la quarantena insieme: parla la figlia

Bruce Willis e Demi Moore stanno stupendo i fan in queste settimane, poiché i due attori stanno trascorrendo la quarantena insieme.

Willis e Moore hanno rappresentato una coppia storica del cinema statunitense: i due sono stati sposati dal 1987 al 2000 e dalla loro relazione hanno avuto tre figlie: Rumer Glenn, Scout LaRue e Tallulah Belle, oggi donne. Nonostante abbiano divorziato 20 anni fa, Moore e Willis - che nel 2009 ha sposato la modella Emma Heming, dalla quale ha avuto due figlie, Mabel Ray e Evelyn Penn - si sono mostrati insieme in quarantena, spesso indossando lo stesso pigiama, sui social network. Con le figlie del precedente matrimonio e i loro compagni, senza l’ombra di Emma e delle bambine. Qual è la ragione di questa scelta apparentemente insolita e bizzarra?

La secondogenita Scout, come riporta il Mirror, ha spiegato l’arcano e la questione è molto più banale di quello che si potrebbe immaginare: è semplicemente accaduto.

A quanto pare, le tre figlie maggiori di Bruce Willis hanno progettato di trascorrere l’autoisolamento con i propri genitori, nella loro casa d’infanzia in Idaho. In realtà, nei progetti erano comprese anche Emma e le piccole, solo che una delle bimbe ha avuto un incidente con un ago ipodermico, con cui si sarebbe punta passeggiando in un parco, e quindi mamma e figlie hanno dovuto attendere il tempo necessario per poter vedere un medico, prima di partire alla volta dell’Idaho, dove papà Bruce le aveva precedute.

In buona sostanza, la donna e le bambine sono rimaste bloccate a Los Angeles dal lockdown e quindi Bruce e Emma stanno trascorrendo la quarantena separati, anche se questo dettaglio non era stato assolutamente programmato.

Non c’è quindi nessun ritorno di fiamma tra Demi Moore e Bruce Willis, però tra i due attori e le loro figlie c’è un ottimo affiatamento, come testimoniano tra l’altro i numerosi scatti social che ritraggono gli auto-isolati della casa in Idaho, intenti a svolgere attività di gruppo, come per esempio la lettura dello stesso volume. “ È davvero divertente avere entrambi i miei genitori in questa casa dove ci hanno cresciuto ”, ha rivelato Scout.

