Più Iva per tutti

82 ANNI E FARLI SENTIRE. Quando ha cantato, la sala stampa è rimasta pressoché indifferente. Quando l’hanno annunciata al 20esimo posto della classifica generale, il pubblico dell’Ariston ha fischiato. Eppure Iva Zanicchi è stata una delle vere regine della serata di ieri. Pregiudizi politici? Forse. Pregiudizi musicali? Sicuramente. Eppure una performance così avrebbe meritato molti più applausi. Ottantadue anni appena compiuti, una forma fisica ritrovata a furia di diete, una tenuta vocale a prova di bomba. Il tipico esempio di artista da omaggiare che soltanto in Italia viene sottovalutato.

VENGA AVANTI MADAME. Laura Pausini condurrà l’Eurovision Song Contest con Mika e un Alessandro Cattelan dal taglio di capelli ribelle. Ieri sera la più famosa delle nostre popstar ha pure presentato il nuovo singolo con tanto di riferimenti alla vittoria del 1993 e a ciò che sarebbe accaduto se non avesse vinto. Tutto bello. Però poi ha iniziato a cantare “Scatola” e tanti all’Ariston sono rimasti delusi. “Ma il testo sembra un tema di seconda elementare” si è sentito dire. Spiegatelo all’autrice Madame.

TUTTI CONTRO LA CANALIS. Lo spot della Liguria ha come testimonial quello di Elisabetta Canalis che, come si sa, è sarda. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha spiegato che “abbiamo deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri ma che hanno avuto con la Liguria un legame speciale”. Nei prossimi mesi altri volti celebri (attori, cantanti, sportivi) seguiranno le orme della Canalis. Naturalmente sui social è però scattata la sarabanda di battute del tipo perchè la Ferilli non supporta il Sud Tirol o Gigi D’Alessio la pianura padana. Ironia gratuita. In passato molti personaggi celebri si sono spesi per territori per loro importanti anche se non erano quelli natali.

LA CLASSIFICA FINALE. Elisa al primo posto. Gianni Morandi al quinto. Massimo Ranieri all’ottavo. Ana Mena all’ultimo dopo Yuman (23esimo) e Tananai (24esimo). Un verdetto abbastanza prevedibile con un rimpianto: Ana Mena avrebbe molte più carte da giocare e qui risulta penalizzata da un brano non irresistibile. Peccato.

L’ATTESA PER LA SERATA COVER. Non tutti realizzano che quest’anno la serata delle cover sarà ancor più decisiva del passato proprio perchè è fissata per il venerdì sera, giorno prima della finale. Per molti artisti (ad esempio Achille Lauro con Loredana Bertè in Sei bellissima) sarà un vero banco di prova per aumentare ancora le possibilità di vittoria. O per frenare quelle di sconfitta cocente.

CINQUANTA SFUMATURE DI RETTORE Si dice che Donatella Rettore rassicuri tutti sulla propria metodica attività sessuale. Ogni volta che saluta qualcuno dice: “Ma tu trombi? Io ogni sera”. Fedeli alla linea.