Del Piero-Sonia Amoruso, la crisi è ormai acqua passata

Alessandro Del Piero è stato sicuramente uno dei giocatori più forti e rappresentativi della storia del calcio italiano, europeo e mondiale. Pinturicchio, come l'aveva ribattezzato l'avvocato Agnelli, ha giocato la bellezza di 19 anni con la maglia della Juventus: 705 presenze e 290 reti al suo attivo tra campionato, 208 in 513 gettoni, Coppa Italia 25 in 56 apparizioni, 51 nelle coppe europee in 127 partite, sei in nove presenze in altre competizioni.

Del Piero ha vinto tutto con la maglia della Juventus e della nazionale italiana con cui si è laureato campione del mondo quando l'Italia allenata da Marcello Lippi vinse la manifestazione in Germania nella finale di Berlino contro la Francia di Zidane e Domenech. Il 45enne veneto in carriera ha messo in bacheca: sei scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. Del Piero, però, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo ha abbondanato l'Italia e soprattutto il suo più grande amore, la Juventus con cui finora non ha mai avuto l'opportunità di potersi confrontare come dirigente per scelta sua o della società questo non è dato a sapersi

Del Piero è stato sempre una persona equilibrata in campo e fuori, un vero fuoriclasse che non ha mai avuto una parola fuoriposto. L'ex capitano della Juventus è insieme alla moglie Sonia Amoruso dal 2005 ma pare che i due abbiano avuto un periodo di crisi che ora sembra brillantemente superato. I due non vivono in Italia ma negli Stati Uniti, a Los Angeles, con i tre figli Tobias, Dorotea e Sasha dove Alex gestisce alcune attività extracalcistiche.

I due si sposarono quasi subito essersi conosciuti, con un grande colpo di fulmine, nel 2005 ma pare che qualche tempo fa abbiano attraversato alcuni momenti difficili che aveva portato all'intenzione di separarsi. Secondo quanto riporta il settimanale Chi però tra i due sarebbe riscoppiato l'amore e la complicità mettendo così a tacere qualsiasi voce su una presunta crisi che sembra ora definitivamente scongiurata: "Dopo un periodo di crisi l’ex calciatore Alex Del Piero, ora a Los Angeles dove gestisce alcune attività, ha ritrovato l’armonia con la moglie Sonia Amoruso e insieme hanno superato un duro periodo di crisi", queste le parole riportate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.