Pietro Delle Piane ancora sott'accusa: "Cognome falso, è un bugiardo"

Nel salotto di Pomeriggio Cinque si continua a parlare di Pietro Delle Piane, del gossip sul presunto tradimento con Fiore Argento e della litigata con Barbara d’Urso a Live!.

Dopo aver riproposto il momento della chiusura del microfono al fidanzato di Antonella Elia, la conduttrice di Canale 5 è tornata ad affrontare la questione nel suo programma pomeridiano insieme ad alcuni opinionisti, tra cui Biagio D’Anelli. È stato quest’ultimo, quindi, a fare una rivelazione importante su Pietro, sostenendo che l’attore si spacci per il parente di Carlo Delle Piane ma, in realtà, il suo cognome è un altro.

“ Lui è un bugiardo perché, prima di tutto, ha infangato la macchina della verità dicendo che non era tarata – ha esordito l’opinionista facendo riferimento alla prima partecipazione di Pietro a Live! - . Poi: lui non si chiama Pietro Delle Piane, ma Pietro Le Piane e questa cosa la Elia non la sa. Quindi, passa per il parente del grande Carlo Delle Piane, invece lui non è parente di nessuno! ”.

D’Anelli, sottolineando di avere le prove di quanto dichiarato in diretta televisiva, ha fatto riferimento ad un episodio accaduto nella casa del Gf Vip. “ Antonella Elia nella Casa si è ventata dicendo che il suo fidanzato è parente di Carlo Delle Piane, ma è una bugia – ha precisato ancora D’Anelli - . Ma quando lui si è seduto alla macchina della verità e tu, Barbara, gli hai chiesto se il suo nome fosse Pitero Delle Piane, lui ha detto sì. Ha mentito anche sul suo nome! ”.

In coro, gli ospiti di Pomeriggio Cinque si sono scagliati contro Pietro Delle Piane e, spiegando di non essere a conoscenza di chi fosse prima della partecipazione di Antonella Elia al Gf Vip, si sono detti tutti concordi con l’ipotesi che sia stato proprio lui ad organizzare il finto gossip con Fiore Argento per business.

“ Non prendere in giro la tua fidanzata anche sul nome! – ha continuato ad inveire Biagio D’Anelli - . Ho avuto la conferma da una sua fidanzata nel 2009: mi ha riferito che gli ha visto la carta d’identità e non ha nulla a che vedere con il grande Delle Piane ”.

A conclusione della parentesi su Pietro Delle Piane è intervenuta Barbara d’Urso chiarendo di aver voluto fare luce sul presunto tradimento nei confronti di Antonella Elia indagando sulla storia e senza puntare il dito contro nessuno. La partecipazione a Live! di Fiore Argento, quindi, è stata finalizzata ad aggiungere dettagli sulla questione che, come emerso, hanno riportato una versione dei fatti che incastrerebbe Pietro e lo renderebbe non vittima, ma artefice di un falso gossip.