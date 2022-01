"Pifferaio incompetente...". Morgan attacca Pif

Chissà. Per questa polemica, forse, Franco Battiato si sarebbe fatto una risata delle sue. Lui che era abituato a cantare di "mondi lontanissimi" e "civilità sepolte". Di realtà superiori, senza spazio né tempo. Diversamente, il concerto realizzato in suo ricordo e trasmesso ieri sera su Rai3 è riuscito a far arrabiare Morgan. In particolare, il cantate ha accusato il videomaker Pif - curatore della speciale serata - di aver escluso una sua esibizione dalla versione televisiva, che proponeva al pubblico il meglio del tributo andato in scena all'Arena di Verona.

Già prima della messa in onda del programma, Morgan aveva lamentato sui social: " Pare che dal concerto di tributo a Franco Battiato sia stata estromessa la mia esecuzione del brano 'Come un cammello in una grondaia', ovvero il mio unico contributo solista ". Poi aveva attaccato: " Decisione irremovibile dell'ottimo conduttore (tale Pif), il quale ha una così profonda conoscenza dell’opera di Battiato, da omettere uno dei suoi più importanti capolavori ". Una stoccata al videomaker siciliano, estimatore del compianto cantante. In effetti, la performance indicata da Morgan non sarebbe poi apparsa nello speciale di Rai3, sebbene all'artista fossero state riservate in tv ben due esibizioni in onore di Battiato ("Segnali di vita" con Fabio Cinti e "Shock in my town" con i Bluevertigo).

La doppia presenza sul palco, però, non ha accontentato Morgan, che durante la messa in onda di Caro Battiato - questo il titolo dello speciale di Rai3 - ha realizzato una contro-diretta social per commentare le immagini televisive. Anche in quell'occasione, mentre riprendeva lo schermo tv e poi se stesso, Morgan non le ha mandate a dire a Pif, che con le sue riflessioni alternava le performance sul palco. " Certo che questo Pif è proprio un pifferaio, non c'entra un fico secco ", ha chiosato l'ex frontman dei Bluvertigo.