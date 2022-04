Pink Flyin’ Elephant, la factory di Boss Doms

È esploso sul palco vestito con una blusa di organza rosa, occhiali Pink, la sua energia travolgente e la sua straordinaria capacità performativa. Finalmente si respira voglia di divertirsi e di vivere la musica a 360° un “ritrovato” slancio che dal Dark diventa Pink.

Nella notte dell'Elefante Rosa volante si può volare in ogni angolo del mondo tramite la musica elettronica, quella da ballare, quella che fa scatenare, sognare, e ci fa venire voglia di vivere la notte fino all’ultima goccia di energia. La “prima” di Pink Flyin’ Elephant, il nuovo format firmato Boss Doms, una performance artistica che va molto oltre il semplice concetto di discoteca. È un luogo dell’anima, un mondo in cui

musica, arte, costume, cultura si fondono in un’esperienza unica.

La serata prende vita con il DJ set di Jude&Frank che ha iniziato con il suo tipico groove house per poi concludersi su sonorità tech house che hanno accolto al meglio il set di due ore del padrone di casa Boss Doms, che ha sperimentato immergendosi in tutte le migliori sfumature della musica techno ed elettronica.

Giulio, in arte Jude&Frank, ha iniziato la serata molto carico ed esplosivo, fresco del suo ultimo prodotto discografico, uscito proprio venerdì 8 aprile dal titolo “Pra Nao Dizer” insieme all’artista francese Hugel sull’etichetta americana Insomniac. Inoltre alcuni rumors dietro la console hanno fatto trapelare una news che ingolosisce i suoi fans a breve Jude&Frank uscirà con una produzione a quattro mani per un artista italiano molto molto importante! Stay tuned! Sempre in questo spirito di Factory, di collettivo artistico dalla visione condivisa, il duo Havoc&Lawn ha condotto un set vicino ai suoni tech house made in UK.

Il pubblico di Pink Flyin' Elephant era decisamente in linea con il Glam Look che contraddistingue Boss Doms: c’erano personaggi della moda, influencer, visual artist, produttori, light designer come Fabio Weik. Un salotto per celebrities con la passione per la musica, dove si respirava voglia di cultura da Club di musica elettronica, con tutti i presenti che avevano coscienza di cosa si stesse suonando e ballando. Non sono poi certo mancati alla Pink Night gli special guest, personaggi famosi e protagonisti del jet set milanese ma anche romano, visto che Boss Doms e Jude&Frank sono il frutto della Capitale.

Non passa inosservato l’imprenditore romano Gianluca Ius ed ex patron del Foligno Calcio, ora trapiantato a Milano con interessi che spaziano dalla Finanza al calcio; sarà forse interessato a far decollare questo Pink Flyin Elephant? Gianluca Ius è l’amico di molti politici e confidente di banchieri ora con vestiti decisamente più informali IUS ha ripreso a muoversi negli ambienti più glamour della Milano bella è arrivato con il suo amico DJ Giulio in Arte Jude&Frank, subito accolto dal padrone di casa Doms.

La serata è stata informale non c’erano tavoli Vip ma solo una pista grande piena di fans e un area in cui gli amici più stretti di Doms potevano ballare anche sul palco vicino ai DJ. Lo spirito della serata era già quello della Factory. Si perché Doms ha in preparazione un progetto ambizioso, che si ispira a leggendaria Factory di Andy Warhol del ‘68 in 33 Union Square West, UK. Il termine Factory (la Fabbrica) vuole essere una sorta di catena di assemblaggio dell’arte musicale con le arti visive.

Edoardo, in arte Boss Doms, vuole ricreare quel mood di “operai” disposti a mettersi in gioco per dare vita a un un vero e proprio manifesto Flyin’ Elephant di Arte Visiva e Musicale. Boss Doms con il progetto Pink Flyin’ Elephant può dare sfogo a tutto il suo poliedrico talento: musicista, produttore, dj, artista “totale”, ha nel suo curriculum pagine importanti della musica italiana dell’ultimo decennio, dai successi del livello di Rolls Royce firmati insieme ad Achille Lauro, fino alle produzioni per tanti altri artisti e alle sue tracce più orientate ai club e alla dance, come I want more e Pretty face insieme a Kyle Pearce, fino a “Sesso & soldi” con Taxi B, il cui video sarà al Berlin Music Video Awards 2022 Silver Selection.

L'Elefantino Rosa volante è la storia dell’evoluzione artistica di Boss Doms; cosa ci sta preparando è sicuramente qualcosa di diverso, un progetto, un manifesto artistico tra suoni e Visual Art.