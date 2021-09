Pitch Perfect 2: ecco come ha fatto Obama ad apparire nel film

Uscito in sala nel 2015 Pitch perfect 2 - che andrà in onda questa sera alle 21.13 su La5 - è il secondo capitolo di una trilogia che in Italia è iniziata con la pellicola che in Italia è stata tradotta inspiegabilmente con il titolo Voices. Diretto da Elizabeth Banks, Pitch Perfect 2 è un film quasi interamente al femminile dove la recitazione era molto spesso improvvisata sul momento.

Pitch perfect 2, la trama

Dopo aver ottenuto la vittoria ai campionati in Voices, ora le Bellas devono trovare il modo di confermare il proprio successo e di rimanere unite. Tuttavia l'inizio della nuova stagione non è delle più promettenti: il gruppo si esibisce con una performance imbarazzante e catastrofica davanti gli occhi del presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la loro reputazione subisce un colpo durissimo. Ed è proprio per riscattarsi da questo colpo che Beca (Anna Kendrick) convince le amiche a partecipare al campionato mondiale di canto a cappella, senza curarsi del fatto che gli Stati Uniti escano sempre umiliati da questo tipo di competizioni. Intanto Beca è anche alle prese con il suo lavoro in uno studio di produzione musicale: professione che ha tenuto nascosta alle sue amiche per paura di non essere compresa. Nelle Bellas, inoltre, fa il suo ingresso la giovane e timida Emily Junk (Hailee Steinfeld) che deve trovare il modo di inserirsi in una band che è chiaramente in difficoltà e che per andare ai campionati mondiali dovrà prima di tutto ritrovare la propria voce e la propria unione.

Ecco come ha fatto Barack Obama a prendere parte al film

Pitch Perfect 2 inizia con un'esibizione che le Bellas effettuano davanti gli occhi di Barack Obama, allora ancora presidente degli Stati Uniti d'America, e di sua moglie Michelle. L'esibizione finisce in modo "vergognoso" quando il personaggio di Ciccia Amy - interpretata da Rebel Wilson - finisce con l'avere un problema tecnico mentre è in aria e distrugge il suo vestito, mettendo in mostra le sue parti intime e causando un danno di immagine non indifferente alle sue compagne proprio davanti all'uomo più importante d'America.

Tuttavia Barack Obama non è mai stato davvero presente sul set del film di Elizabeth Banks. Come viene spiegato chiaramente dal sito dell'Internet Movie Data Base, la presenza di Barack e di Michelle Obama nel film è il frutto di un abile lavoro di montaggio cinematografico. Le scene che appaiono in Pitch perfect 2 con la coppia presidenziale sono in realtà delle riprese che riguardano l'apparizione del 44° presidente degli Stati Uniti al 36th Annual Kennedy Center Honors, un evento dell'8 dicembre 2013 che si svolse nella East Room della Casa Bianca, a Washington DC. Per mera coincidenza, all'evento alla White House prese parte anche Anna Kendrick - la Beca del film -, che era impegnata in un omaggio musicale a Shirley MacLaine, che veniva premiata quell'anno. Quindi, di fatto, Barack Obama e sua moglie Michelle non sono mai davvero apparsi nel film in carne e ossa, ma le loro immagine sono state prese e inserite all'interno della scena del film con un abile lavoro di montaggio di modo che la scena risultasse credibile.