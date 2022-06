La pizza poi il malore: il ritorno choc di Lory Del Santo

Due mesi di riso sotto il sole dell'Honduras hanno segnato il fisico di Lory Del Santo ben più di quanto possa raccontare la bilancia. La regista e showgirl, infatti, è stata vittima di un malore mentre si trovava al Crazy pizza di Milano, uno dei nuovi locali aperti da Flavio Briatore sia nel capoluogo lombardo che a Roma. Un malore " mai provato prima " ha dichiarato Lory Del Santo, che stavolta ha evidentemente chiesto troppo al suo fisico dopo 80 giorni trascorsi a mangiare appena 50 grammi di riso al giorno all'Isola dei famosi.

Quella al Crazy pizza, infatti, per lei era il primo pasto fuori casa dopo il ritorno dall'Honduras. Era un modo per festeggiare il ritorno in Italia e voleva farlo con un gruppo di amici, quelli più intimi, in uno dei locali più chic della sua Milano. Ma qualcosa è evidentemente andato storto ed è stata proprio lei a raccontare la disavventura tramite i suoi profilo social. " Ho ordinato una buona pizza e un bicchiere di vino. In sottofondo dell’ottima musica. Niente di più. Ho cominciato a mangiare e a un tratto mi sono sentita male: crampi allo stomaco e sudorazione a mille ", ha spiegato la showgirl veneta.

A quel punto, Lory Del Santo è andata in bagno per una rinfrescata al volto, pensando che sarebbe stato sufficiente per tornare in forma. Invece, quel malore era qualcosa di più. " Quando i miei amici hanno visto che tardavo a tornare al tavolo, sono venuti a controllare. Provvidenziali: non riuscivo a reggermi in piedi. Mi hanno portato fuori e soccorso ", ha spiegato la reduce dall'Isola dei famosi. La reazione del suo organismo a un pasto così sostanzioso e calorico dopo tanti giorni di quasi digiuno è stata fortissima: " Credo che la pizza, al momento, sia un po’ troppo per il mio stomaco. Dovrei stare più leggera, almeno i primi tempi. Faccio tesoro di questa esperienza che mi ha spaventato moltissimo: mai avrei pensato che potesse capitare una cosa simile ". Quella notte è stata complicata per la showgirl, costretta a dormire con il piumone, nonostante il caldo torrido degli ultimi giorni, perché pervasa dai brividi di freddo.