"Più dannoso dell’intervista a Oprah". Una nuova "bomba" sulla Corona?

Il primo episodio del podcast di Meghan Markle ha sollevato il proverbiale vespaio di polemiche. Da una parte ci sarebbero i Windsor, preoccupati da ciò che la duchessa dirà nel corso delle nuove puntate. Dall’altra i molti utenti Twitter del Sudafrica arrabbiati con Meghan a causa di un’espressione giudicata inappropriata.

Cosa dirà Meghan?

Il secondo episodio del podcast “Archetypes” dovrebbe essere pubblicato il 30 agosto 2022 e già i tabloid si chiedono di cosa parlerà Meghan, quale tema affronterà con Mariah Carey e se ci saranno nuovi affondi contro la royal family. Sembra che anche a Palazzo l’atmosfera sia incandescente. Il Daily Mail ha titolato: “Cosa racconterà dopo?” , riferendosi proprio alle prossime puntate del programma. I presupposti non farebbero pensar a nulla di buono. Il giornale, infatti, ha ricordato un’affermazione di Meghan a proposito dei suoi ospiti: “Tutti allo stesso modo si sono fatti carico del peso delle etichette che analizzeremo e naturalmente so per esperienza una cosa o due su queste etichette”.

Inoltre, durante l’intervista a The Cut, che ha suscitato tanto scalpore, la moglie del principe Harry avrebbe velatamente messo in guardia i Windsor sostenendo di poter “dire qualunque cosa” ora che non è più al servizio della Regina. Non finisce qui. A proposito del podcast il giornalista Omid Scobie, coautore del libro “Finding Freedom”, ha rivelato su Yahoo: “Mi è stato detto che gli assistenti di Buckingham Palace non riuscivano assolutamente a mantenere la calma, né ad andare avanti tranquillamente dopo la première. Sono preoccupati per ciò che potrebbe ancora essere condiviso nelle prossime settimane”. Il biografo reale Duncan Larcombe, sul Daily Beast, sembrerebbe sulla stessa lunghezza d’onda: “[Il podcast] ha il potenziale per essere ancora più dannoso dell’intervista a Oprah perché è Meghan, nelle sue stesse parole, nel suo stesso show, a fare esattamente ciò che vuole. Il fatto è che ha colto la prima opportunità per affondare il coltello”.

L’ira del Sudafrica

Il podcast di Meghan Markle è stato definito “pretenzioso” e non originale nell’esposizione dei temi e delle idee. C’è, però, anche un altro tipo di polemica che arriva dal Sudafrica. Durante la prima puntata di “Archetypes” la duchessa di Sussex ha ricordato che, durante il tour del 2019 nel Paese, il piccolo Archie avrebbe rischiato la vita a causa di uno scaldino che avrebbe preso fuoco nella sua camera. Per fortuna in quel momento il bimbo non era lì, ma con la tata al piano inferiore della casa in cui alloggiavano i duchi. Un evento traumatico per i Sussex che, però, non avrebbero potuto rimandare o cancellare i successivi impegni per stare accanto al loro primogenito.

Nella descrizione della dimora che l’ha ospitata con Harry e Archie in Sudafrica, però, Meghan ha usato l’espressione “housing unit” , che si riferisce a case povere, in cui i sistemi di sicurezza non sono all’avanguardia. Termini che avrebbero offeso molti utenti sudafricani di Twitter, spingendoli a coniare perfino un hashtag, #VoetsekMeghan, che in lingua afrikaans significa "V attene Meghan” . In Sudafrica “voetsek” è una parola molto forte e ritenuta offensiva.

Altri utenti hanno pubblicato le foto di questa “housing unit” in cui i duchi di Sussex hanno trascorso i momenti liberi del loro tour e non sembra affatto una casetta umile. Al contrario: si tratterebbe di una bellissima villa immersa nella natura. Anche perché non sarebbe una casa come tutte le altre, ha commentato su Twitter, citata dall'Express, l’esperta Angela Levin: “Nel suo podcast Meghan ha definito la villa dell’Alto Commissario in Sudafrica…una ‘housing unit’. Allo stesso modo ha liquidato il suo matrimonio da 32 milioni di sterline, dicendo a Oprah che era per il pubblico, mentre lei voleva qualcosa di ‘autentico’. Niente è mai abbastanza per lei”.