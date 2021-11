Dopo la polemica su Signorini, la moglie di Bonolis rivela: "Ho avuto due aborti"

Da Endemol alle opinioniste del Grande fratello vip fino ai volti noti dello sport e dello spettacolo, sono in molti a prendere le distanze dalle parole di Alfonso Signorini sull'aborto. Nel corso dell'ultima diretta del reality il conduttore ha dichiarato: " Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma ". Le sue parole hanno scatenato un'accesa polemica e hanno spinto anche le sue opinioniste a prendere posizione. La prima è Sonia Bruganelli che ha svelato di avere un doloroso passato legato proprio all'aborto.

A fare infiammare la discussione è stato il plurale utilizzato da Signorini, come se le sue parole fossero espressione di più persone all'interno dello studio o della produzione. Per questo, nelle ore successive allo scoppio della polemica, Endemol ha preso le distanze dalle sue affermazioni: " Pur rispettando le opinioni di ognuno come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione ". Su Twitter Alfonso Signorini ha invece rivendicato il suo diritto di libero pensiero, ma questo non lo ha messo al riparo dalle critiche sempre più accese.

Nel mirino è finita anche Sonia Bruganelli, che - secondo alcuni - avrebbe avuto un'apparente reazione di approvazione alle parole del conduttore. Intervistata da Fanpage.it la moglie di Paolo Bonolis ha chiarito come sono andate le cose in studio, cercando di ridimensionare il caso scoppiato attorno a Signorini: " Tutto è nato da uno scherzo a Giucas Casella. Stavamo parlando di cuccioli di cane e lui ha detto che non voleva la sua cagnolina ne partorisse sette, parlando di aborto. Oggi c'è enorme sensibilità verso il mondo degli animali, quindi questa frase ha innescato una dinamica forte, l'abbiamo vissuta con allarmismo. Presumo che Alfonso, in quella circostanza, abbia voluto istintivamente dissociarsi da quell'immagine proposta da Giucas con una certa leggerezza. Si è trovato in questa situazione boarderline ".