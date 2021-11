" Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma ". Un'affermazione pronunciata ieri sera da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha scatenato la polemica e ha esposto il conduttore a una pioggia di critiche. Soprattutto sui social, in questi casi specializzati nel tiro al bersaglio. La controversa dichiarazione del presentatore è stata rilasciata a margine di un colloquio con Giucas Casella, concorrente del reality show di Canale5, nel solco di uno scherzo (che va avanti da settimane) sull'accoppiamento della cagnolina dell'illusionista con un altro cane di grossa taglia. Quello che doveva essere un momento di leggerezza è diventato invece un'occasione di scontro.

Signorini, in particolare, aveva provocato Casella sulla possibilità di una cucciolata in arrivo, facendo trasalire il concorrente. Quest'ultimo, rifiutando la sola idea, aveva annoverato tra le varie ipotesi quella che la propria cagnolina potesse appunto abortire. A quel punto, mentre cercava di reggere lo scherzo e di portare avanti il siparietto, Signorini ha pronunciato l'osservazione che ha poi scatenato il dibattito: " Noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa ". Parole che non sono passate inascoltate e che hanno infiammato le polemiche.

Il confronto sulle affermazioni del giornalista è scoppiato innanzitutto sui social, dove l'argomento – già di per sé divisivo – ha suscitato un acceso dibattito. Alcuni hanno ad esempio accusato il conduttore di aver espresso una posizione ultraconservatrice, altri si sono divisi sull'opportunità di quella valutazione. Tra le voci più critiche, quella di Selvaggia Lucarelli, che con tweet non ha perso l'occasione per scagliarsi polemicamente contro il presentatore del Grande Fratello Vip. " Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne ", ha scritto la giornalista, alimentando a sua volta la discussione.