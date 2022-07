"Ti lamenti dell'illegalità e rubi": continua la "guerra" Lucarelli-Ferragni

Selvaggia Lucarelli vs Chiara Ferragni, atto secondo. Il caso “asciugamano rubato” continua a fare discutere sui social e le due protagoniste hanno dato vita ad un nuovo scontro a distanza. Come vi abbiamo raccontato, la giornalista ha biasimato senza mezzi termini l’influencer per aver ammesso candidamente di soffiare la biancheria messa a disposizione dagli hotel. “E’ un reato”, la rabbia della giudice di “Ballando con le stelle”. Ma, come evidenziato in precedenza, non è finita qui.

A causa degli articoli e delle baruffe social degli ultimi giorni, la Ferragni ha deciso di prendere posizione con un nuovo video pubblicato su TikTok. Un contenuto destinato alla Lucarelli per rimarcare la banalità del contraddittorio: “Quando creano una polemica sul ‘furto’ di un accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra” , si legge in sovrimpressione, mentre doppia “Hmm Funny Yes, But Not Funny HaHa Funny Weird”, una citazione della serie tv animata “Gli zonzoli”.

Il post pubblicato dalla Ferragni ha raccolto migliaia di like e commenti, circostanza che ha “costretto” la Lucarelli a tornare in campo su Instagram. L’influencer “può abbindolare i fessi che la idolatrano senza un briciolo di senso critico” , ha esordito la giornalista “ma qualcuno capace ancora di capire come si muove c’è, grazie al cielo” . Dopo aver bacchettato i “contenuti cringe-adolescenziali che produce su TikTok” , la Lucarelli ha ribadito che rubare un accappatoio da un hotel non è una debolezza, è un reato: “La pena può arrivare ai 3 anni di reclusione, con una multa massima di 516 euro. E no, non è come noi. Io per esempio non porto via biancheria dagli hotel e immagino anche la maggioranza di voi” .

La Lucarelli ha citato il caso di Winona Ryder – finita in galera per il “divertente vezzo di rubare” – e ha accusato la Ferragni di aver incoraggiato molti seguaci a replicare le sue gesta. E non sono mancate le critiche alla replica giunta sempre sui social: "Oggi la Ferragni, evidentemente in imbarazzo per la brutta figura, soprattutto dopo che si era lamentata con Sala della diffusa propensione all’illegalità nel milanese (suoi amici milionari hanno subito furti), ha replicato con un altro TikTok contando sempre sul fatto che buona parte del suo pubblico la venererebbe pure se dicesse che il narcotraffico è una super figata" .