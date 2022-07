"Situazione fuori controllo...". La figuraccia di Sala è internazionale

La criminalità a Milano è in aumento: lo dicono i dati. Gli scippi, le violenze, i furti e le aggressioni armate, ma l'elenco potrebbe essere molto più lungo, si susseguono quotidianamente nella città che dovrebbe essere l'avamposto italiano che guarda al futuro. Da palazzo Marino per lo più ignorano quanto avviene sul territorio e si parla solo di "percezione". Eppure, Milano è stabilmente al primo posto nella classifica delle città meno sicure del nostro Paese, il che significa che si è davanti a qualcosa di più di una percezione dovuta alla diffusione dei social. Fino a questo momento, il sindaco Beppe Sala ha sottovalutato il problema ma forse qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni, dal momento che a lamentarsi del degrado dilagante di Milano è stata Chiara Ferragni.

Dall'alto del suo attico di City Life, l'imprenditrice digitale ha alzato i toni contro una situazione ormai fuori controllo a Milano, denunciata quotidianamente dai cittadini comuni che non vengono ascoltati. " Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto ", si sfoga Chiara Ferragni. Una realtà che i cittadini di Milano conoscono molto bene, purtroppo, tanto che troppo spesso si trovano costretti a evitare certe zone, ma anche la stazione Centrale e la metropolitana, nelle ore buie. Una situazione che non può essere più sostenibile tra spaccio, violenze e furti, figlia anche dell'immigrazione incontrollata che alimenta la malavita locale con manovalanza a basso costo.