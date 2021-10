Una poltrona per due, Hardy e Harrelson sul tetto dei "cinecomics"

Forte del successo del primo Venom, che nel 2018 incassò 856 milioni di dollari, dopo quasi due anni di rinvii e incertezze causa pandemia, arriva finalmente al pubblico, il 14 ottobre, il secondo capitolo della saga targata Sony sul simbionte alieno. Venom, La furia di Carnage, diretto da Andy Serkis, vede ancora una volta Tom Hardy protagonista, produttore e sceneggiatore, quest'ultimo ruolo insieme a Kelly Marcel.

La furia di Carnage è la storia della convivenza ormai stabile fra il giornalista investigativo Eddie Brock e il simbionte alieno Venom che ha preso alloggio nel suo corpo. Una situazione forzata ma fonte di spunti divertenti: «È come avere in casa un bambino capriccioso alto due metri», dice l'attore. Tale convivenza ha comunque il vantaggio di tirar fuori l'uno dall'altro anche quel poco che c'è di buono. «Eddie insegnerà le basi del vivere civile a Venom che gli insegnerà a trarre beneficio dall'uso di un po' di prepotenza continua Hardy -. È una gioia interpretare il loro dualismo. Per me Venom e Brock sono la stessa persona. Ok, uno è un mostro e l'altro è Eddie, ma per me è come se fossero due lati di una stessa personalità».

Per il regista Andy Serkis, invece «Si tratta di una storia d'amore, di quelle che intrappolano. Come tutte le relazioni sentimentali ha punti alti e altri bassi e la convivenza causa problemi e stress, ma alla fine quei due non possono fare a meno l'uno dell'altro». Concetto che verrà ribadito quando Cletus Kasady (Woody Harrelson), il serial killer che aveva dato un'accelerata alla carriera di Eddie Brock grazie a un'intervista nel braccio della morte, si trasformerà in Carnage, simbionte ancora più grosso, cattivo e mortale di Venom. Eddie Brock non potrebbe sopravvivere allo scontro senza il suo alter ego alieno. Per batterlo i due dovranno trovare un'intesa e c'è da scommetterci, la troveranno.

È stato Hardy, nella veste di produttore, a volere Serkis alla regia: «Mi ha chiamato, a sorpresa, e mi ha detto che sarebbe stato meraviglioso se avessi preso in considerazione la cosa. Credo che volesse un regista in grado di salvaguardare la sua recitazione in un film dove regnano gli effetti speciali». Serkis in questo caso è una garanzia. Come attore ha costruito una carriera ventennale di grande successo con la tecnica della performance «capture», interpretando personaggi indimenticabili come il Gollum del Signore degli Anelli, Cesare del Pianeta delle scimmie e Supreme Leader Snoke in Guerre Stellari. «Sono diventato un'autorità a riguardo» scherza, sottolineando però che questa volta per Venom sono stati utilizzati effetti digitali più tradizionali, che non richiedevano la presenza di attori in tutina con i sensori. In fondo, le espressioni facciali dei due mostri, Venom e Carnage sono così limitate da non richiedere sensori: i due digrignano i denti affilati e mostrano la lunga lingua.

Negli Stati Uniti Carnage è già nelle sale e i tanti fan del fumetto e dei film hanno ricevuto una piacevole sorpresa allo scorrere dei titoli di coda. Le scene incorporate ai titoli infatti una tradizione dei film legati all'universo dei comics-movie non riguardano i possibili sviluppi di un terzo film della saga ma annunciano un cross-over fra le avventure di Venom e quelle di Spiderman e mostrano Eddie Brock e Venom che, una volta salvato il mondo dalla furia di Carnage, si rilassano davanti alla tv. Improvvisamente appare sul piccolo schermo l'edizione straordinaria di telegiornale nel quale si racconta di Peter Parker e Spiderman.

Serkis, poco dopo il debutto americano del film ha confermato: «Volevamo lasciare il pubblico con la conferma che quei due mondi prima o poi arriveranno a collidere, nel farlo però non volevamo dare tempi e modi di come quest'incontro avverrà. È un teaser, nel vero senso della parola, volevamo stuzzicare e ingolosire i fan senza svelare troppo». In Carnage c'è anche il ritorno di Michelle Williams nei panni della fidanzata di Eddie, Anne. «Una donna intelligente e acuta dice l'attrice - che vuole di più da una relazione in cui Venom è il terzo incomodo».