Pomeriggio5 si allunga: ecco quando finisce il programma di Barbara d’Urso

Da 14 anni, era il settembre del 2008, Barbara d'Urso presidia il pomeriggio feriale di Canale5. Pomeriggio5 è uno dei prodotti di punta del daytime di Mediaset, capace di fondere informazione e intrattenimento con una formula ormai rodata e consolidata. La velocità nell'informare di Barbara d'Urso, supportata da una redazione di ottimi giornalisti inviati nei luoghi chiave della cronaca quotidiana, si fonde con la leggerezza del dibattito sui temi di attualità più leggeri, che spaziano dal reality alle tematiche target del momento. Negli anni, la d'Urso è riuscita a fidelizzare un'ampia fetta di pubblico, come dimostrano i risultati nonostante le armi impari con le quali combatte contro la concorrenza di Rai1. Proprio per questo motivo, l'azienda ha deciso di allungare la programmazione di Pomeriggio5, che terminerà a giugno.

Di norma, infatti, il contenitore del pomeriggio di Canale5 termina la sua stagione a maggio, per poi tornare con la sua padrona di casa la prima settimana di settembre. Quest'anno, invece, come riferisce il sito Tvblog.it, Pomeriggio5 godrà di prolungamento fino a giugno. I vertici Mediaset hanno chiesto a Barbara d'Urso di sacrificare parte delle sue vacanze estive per proseguire con la messa in onda di Pomeriggio5 ancora per qualche settimana, per offrire al pubblico una copertura informativa completa ma anche quel tanto di leggerezza che, soprattutto in un periodo storico come questo, non fa male. L'allungamento del programma implica alcuni cambiamenti, che prevedono lo spostamento dello studio dal quale va in onda la trasmissione. Tecnicismi di televisione che permettono all'azienda di ottimizzare i costi della trasmissione, visto che per Pomeriggio5 si è scelto di intraprendere la strada già tracciata da Mattino5 fin da dicembre, quando il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi si è trasferito nello studio di TgCom24.

Non ci saranno spin-off estivi del programma, che si prenderà una pausa nei mesi di luglio e agosto. Terminate le vacanze, che quest'anno saranno più brevi del solito, sarà Barbara d'Urso a riaprire le porte di Pomeriggio5 a partire dai primi giorni di settembre per una nuova edizione, la quindicesima per la conduttrice partenopea. Il tutto in attesa del rinnovo contrattuale con Mediaset, con la quale Barbara d'Urso ha un contratto di esclusiva da oltre 20 anni. Di recente è stato affidato il rilancio di Italia1, con un'edizione innovativa de La pupa e secchione show, i cui risultati sono nettamente superiori alla media di rete, con una grande attenzione al programma da parte del pubblico social.